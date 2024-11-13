Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP BMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty CP BMG
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, Tập đoàn lớn trong nước
Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Theo dõi và chăm sóc các khách hàng được phân công
Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì việc bán hàng lâu dài
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm Sales khách hàng B2B, tuổi đời từ 27 tuổi đến 40 tuổi
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Nhân sự
Tại Công ty CP BMG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10tr, Thưởng lên đến 35 tr
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động, các hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP BMG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI