Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP BMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP BMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công ty CP BMG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty CP BMG

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn tuyển sinh/khoá học Tại Công ty CP BMG

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, Tập đoàn lớn trong nước
Tìm kiếm và phát triển khách hàng
Theo dõi và chăm sóc các khách hàng được phân công
Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn
Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì việc bán hàng lâu dài

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm Sales khách hàng B2B, tuổi đời từ 27 tuổi đến 40 tuổi
Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Nhân sự

Tại Công ty CP BMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10tr, Thưởng lên đến 35 tr
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động, các hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP BMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP BMG

Công ty CP BMG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 596 Nguyen Dinh Chieu, Phuong 3, Quan 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

