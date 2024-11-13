Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học Công ty CP BMG làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ của Công ty, Tập đoàn lớn trong nước

Tìm kiếm và phát triển khách hàng

Theo dõi và chăm sóc các khách hàng được phân công

Đàm phán trực tiếp với khách hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn

Tạo mối quan hệ tốt với các khách hàng để duy trì việc bán hàng lâu dài

Có từ 3 năm kinh nghiệm Sales khách hàng B2B, tuổi đời từ 27 tuổi đến 40 tuổi

Nhanh nhẹn, có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp khối ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Nhân sự

Tại Công ty CP BMG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10tr, Thưởng lên đến 35 tr

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật lao động, các hoạt động văn hóa tinh thần, du lịch, khám sức khỏe cho nhân viên hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP BMG

