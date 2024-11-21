Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty/Các dự án

Đánh giá các hoạt động của Công ty/ các dự án trên phương diện tài chính

Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính

Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược cho Công ty/ các dự án

Tổng hợp, lập báo cáo cho Cấp trên về tình hình thực hiện, hiệu quả tài chính của Công ty/ các dự án

Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

Có ít nhất 02 năm đảm nhận vị trí tương đương.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Có kiến thức căn bản về quy trình kinh doanh của công ty

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 – 18.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

