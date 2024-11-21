Tuyển Tài chính Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Tài chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tổng hợp, tìm kiếm các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác dự báo tài chính, dòng tiền của Công ty/Các dự án
Đánh giá các hoạt động của Công ty/ các dự án trên phương diện tài chính
Phân tích, thiết lập các công cụ quản trị và giảm thiểu rủi ro tài chính
Lập các kế hoạch, mô hình tài chính, kế hoạch ngân sách, chiến lược cho Công ty/ các dự án
Tổng hợp, lập báo cáo cho Cấp trên về tình hình thực hiện, hiệu quả tài chính của Công ty/ các dự án
Hỗ trợ quản lý các hoạt động tài chính nói chung của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Có ít nhất 02 năm đảm nhận vị trí tương đương.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Có kiến thức căn bản về quy trình kinh doanh của công ty
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 – 18.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.
Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.
Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 ( 8h00 – 17h00), Thứ 7 ( 8h00 – 12h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

