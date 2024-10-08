Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương làm việc tại Hải Phòng thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Trực tiếp soạn thảo và hỗ trợ khách hàng ký kết các loại văn bản với Chủ đầu tư; Phối hợp luân chuyển, tách trả, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng. Đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của khách hàng thông qua các kênh: làm việc trực tiếp tại văn phòng bán hàng, hotline, email chăm sóc khách hàng... Quản lý dữ liệu, thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp. Phối hợp với Kế toán Chủ đầu tư đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng, phát hành các văn bản thông báo thanh toán và thực hiện đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng

Trực tiếp soạn thảo và hỗ trợ khách hàng ký kết các loại văn bản với Chủ đầu tư;

Phối hợp luân chuyển, tách trả, lưu trữ, quản lý hồ sơ khách hàng.

Đầu mối tiếp nhận, phối hợp với các đơn vị liên quan để giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của khách hàng thông qua các kênh: làm việc trực tiếp tại văn phòng bán hàng, hotline, email chăm sóc khách hàng...

Quản lý dữ liệu, thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Phối hợp với Kế toán Chủ đầu tư đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng, phát hành các văn bản thông báo thanh toán và thực hiện đôn đốc, thu hồi công nợ khách hàng

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

ĐH các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Luật, Tài chính Ngân hàng... Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí Giao dịch viên - Kiểm soát viên, Kế toán, CSKH, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án BĐS. Kĩ năng giao tiếp tốt, nói và viết mạch lạc, kĩ năng chăm sóc, thuyết phục, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt, khả năng chịu áp lực công việc cao và cường độ công việc lớn. Thành thạo tin học văn phòng, kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu, lập báo cáo chuẩn xác.

ĐH các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Luật, Tài chính Ngân hàng...

Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm tại vị trí Giao dịch viên - Kiểm soát viên, Kế toán, CSKH, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Dự án BĐS.

Kĩ năng giao tiếp tốt, nói và viết mạch lạc, kĩ năng chăm sóc, thuyết phục, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt, khả năng chịu áp lực công việc cao và cường độ công việc lớn.

Thành thạo tin học văn phòng, kĩ năng phân tích, tổng hợp thông tin, số liệu, lập báo cáo chuẩn xác.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Chế độ đãi ngộ theo năng lực

- Hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm, nghỉ lễ Tết theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng Đô thị Tân Thái Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin