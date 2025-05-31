Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Thực hiện lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo trì điều hoà di động.

- Kiểm tra, chẩn đoán lỗi kỹ thuật, sửa chữa linh kiện điện tử, bo mạch, board điều khiển, quạt, block…

- Lắp ráp và hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng.

- Hỗ trợ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao hoặc xuất kho.

- Bảo trì định kỳ và xử lý các yêu cầu bảo hành tại nhà khách hàng (nếu có).

- Báo cáo tình trạng thiết bị, công việc đã thực hiện và đề xuất phương án xử lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nam, tuổi từ 22–40.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điện lạnh, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện – điện tử hoặc tương đương.

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Am hiểu về các hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo lường và sửa chữa điện lạnh.

Có kỹ năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Chịu khó, trung thực, có trách nhiệm với công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000 - 18.000.000

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ Tết, Lương tháng thứ 13, Year end party, 12 ngày phép/năm,...

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc đa quốc gia, nhiều cơ hội thăng tiến

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUADS VIỆT NAM

