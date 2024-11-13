Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Phú Hưng Gia 4, Q.7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý doanh thu phát sinh:

Nhận các báo cáo, tổng hợp và theo dõi đối chiếu với Admin và Lễ tân từ Chi nhánh Sàn giao dịch.

Tổng hợp báo cáo doanh thu phát sinh hàng tháng nhằm phục vụ cho công tác quản trị của Ban Tổng Giám đốc.

Quản lý doanh thu thực tế:

Tiếp nhận, xử lý các hóa đơn đầu ra, bảng kê đối chiếu hoa hồng từ Chủ đầu tư, hệ thống Chi nhánh Sàn giao dịch.

Đối chiếu với hệ thống dữ liệu trên Google Drive, đối chiếu hợp đồng dự án với Chủ đầu tư và các Chi nhánh Sàn giao dịch.

Xuất hóa đơn, lập hồ sơ đề nghị thanh toán và yêu cầu thu phí từ Chủ đầu tư và toàn hệ thống.

Theo dõi, quản lý chứng từ (Hợp đồng, Giấy xác nhận):

Theo dõi hợp đồng liên kết và làm hợp đồng với các Công ty F2, dựa trên thỏa thuận giữa 2 bên trên Giấy xác nhận theo dự án và mức phí liên kết, thời hạn và gia hạn hợp đồng.

Theo dõi và nhận các giấy tờ liên quan đến hoa hồng của nhân viên bán hàng: giấy chiết khấu khách hàng, cộng tác viên, Sàn liên kết, chính sách bán hàng, voucher, ..., scan lưu trữ và cập nhật hệ thống theo dõi tính phí cho nhân viên.

Yêu cầu nhân viên bán hàng bổ sung giấy tờ đầy đủ để quản lý và tính hoa hồng chính xác, sắp xếp, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ lưu trữ.

Giải đáp thắc mắc của nhân viên về tình trạng phí, thời hạn phí, chênh lệch phí, cách tính phí, các khoản trích cộng tác viên, khách hàng, Sàn liên kết, hỗ trợ nhân viên thu phí những dự án thứ cấp có xuất hóa đơn.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.

Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm, ứng dụng.

Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong nghiệp vụ Kế toán.

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực bất động sản.

Trung thực, chăm chỉ.

Cẩn thận, chi tiết.

Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực;

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;

Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;

Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Thưởng cổ phiếu ESOP. Thưởng hoàn thành dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.