Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Chuyên viên thuế

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5 Phú Hưng Gia 4, Q.7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Quản lý doanh thu phát sinh:
Nhận các báo cáo, tổng hợp và theo dõi đối chiếu với Admin và Lễ tân từ Chi nhánh Sàn giao dịch.
Tổng hợp báo cáo doanh thu phát sinh hàng tháng nhằm phục vụ cho công tác quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
Quản lý doanh thu thực tế:
Tiếp nhận, xử lý các hóa đơn đầu ra, bảng kê đối chiếu hoa hồng từ Chủ đầu tư, hệ thống Chi nhánh Sàn giao dịch.
Đối chiếu với hệ thống dữ liệu trên Google Drive, đối chiếu hợp đồng dự án với Chủ đầu tư và các Chi nhánh Sàn giao dịch.
Xuất hóa đơn, lập hồ sơ đề nghị thanh toán và yêu cầu thu phí từ Chủ đầu tư và toàn hệ thống.
Theo dõi, quản lý chứng từ (Hợp đồng, Giấy xác nhận):
Theo dõi hợp đồng liên kết và làm hợp đồng với các Công ty F2, dựa trên thỏa thuận giữa 2 bên trên Giấy xác nhận theo dự án và mức phí liên kết, thời hạn và gia hạn hợp đồng.
Theo dõi và nhận các giấy tờ liên quan đến hoa hồng của nhân viên bán hàng: giấy chiết khấu khách hàng, cộng tác viên, Sàn liên kết, chính sách bán hàng, voucher, ..., scan lưu trữ và cập nhật hệ thống theo dõi tính phí cho nhân viên.
Yêu cầu nhân viên bán hàng bổ sung giấy tờ đầy đủ để quản lý và tính hoa hồng chính xác, sắp xếp, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ lưu trữ.
Giải đáp thắc mắc của nhân viên về tình trạng phí, thời hạn phí, chênh lệch phí, cách tính phí, các khoản trích cộng tác viên, khách hàng, Sàn liên kết, hỗ trợ nhân viên thu phí những dự án thứ cấp có xuất hóa đơn.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm, ứng dụng.
Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên trong nghiệp vụ Kế toán.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Công ty bất động sản.
Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán trong lĩnh vực bất động sản.
Trung thực, chăm chỉ.
Cẩn thận, chi tiết.
Có khả năng tổng hợp, phân tích số liệu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực;
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN;
Chăm sóc sức khỏe, du lịch hàng năm;
Thưởng tháng 13 theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Thưởng cổ phiếu ESOP. Thưởng hoàn thành dự án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 5 - 7 - 9 - 11 Nội Khu Hưng Gia 4, P.Tân Phong, Q.7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ke-toan-thu-nhap-11-13-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job247933
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Tin tức liên quan

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Sika Limited (Vietnam)
Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD
Sika Limited (Vietnam)
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Auto Đông Sơn
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 14 Triệu
Công ty CP Auto Đông Sơn
Hạn nộp: 22/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGRI VMA
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH AGRI VMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH AGRI VMA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Hạn nộp: 18/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COO BUILDER
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH COO BUILDER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH COO BUILDER
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Sika Limited (Vietnam)
Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD
Sika Limited (Vietnam)
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Auto Đông Sơn
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 14 Triệu
Công ty CP Auto Đông Sơn
Hạn nộp: 22/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AGRI VMA
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH AGRI VMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH AGRI VMA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Hạn nộp: 18/12/2024
Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Tuyển Chuyên viên thuế Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên thuế Sika Limited (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 12 USD Sika Limited (Vietnam)
1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm