Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Đường Louis XVI, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Mai

Lập tờ khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của doanh nghiệp và cơ quan chức năng.

Quản lý chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến thuế.

Lập kế hoạch và thực hiện việc nộp thuế đúng hạn.

Theo dõi số tiền thuế đã nộp và đối chiếu với cơ quan thuế.

Giải trình số liệu thuế với các bên liên quan khi cần thiết.

Cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến thuế.

Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lí.

Độ tuổi 1985 -1995

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương

Hiểu biết sâu về luật thuế, kế toán tài chính và quy định pháp luật liên quan.

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại,...

Thưởng các ngày Lễ, Tết,... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty

BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước.

