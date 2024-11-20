Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
- Hà Nội: Số 12 Đường Louis XVI, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Lập tờ khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
Quản lý chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến thuế.
Lập kế hoạch và thực hiện việc nộp thuế đúng hạn.
Theo dõi số tiền thuế đã nộp và đối chiếu với cơ quan thuế.
Giải trình số liệu thuế với các bên liên quan khi cần thiết.
Cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến thuế.
Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lí.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về luật thuế, kế toán tài chính và quy định pháp luật liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ, Tết,... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty
BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước.
