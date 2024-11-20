Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Chuyên viên thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 Đường Louis XVI, Khu đô thị Louis Hoàng Mai, Phố Tân Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập tờ khai, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo yêu cầu của doanh nghiệp và cơ quan chức năng.
Quản lý chứng từ, hợp đồng và các tài liệu liên quan đến thuế.
Lập kế hoạch và thực hiện việc nộp thuế đúng hạn.
Theo dõi số tiền thuế đã nộp và đối chiếu với cơ quan thuế.
Giải trình số liệu thuế với các bên liên quan khi cần thiết.
Cập nhật các quy định pháp luật mới liên quan đến thuế.
Các công việc khác theo phân công của cấp Quản lí.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 1985 -1995
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
Hiểu biết sâu về luật thuế, kế toán tài chính và quy định pháp luật liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại,...
Thưởng các ngày Lễ, Tết,... và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty
BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số 01, BT08, KĐT An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

