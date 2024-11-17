Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Chuyên viên thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: MKL, phố Hải Long, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế trong tổ chức giáo dục
Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) cho cơ quan thuế
Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong luật thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định mới
Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán liên quan đến thuế
Tính toán và kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các đợt kiểm tra, thanh tra thuế
Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin, số liệu cần thiết cho công tác kế toán thuế
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thuế trong lĩnh vực giáo dục

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các loại thuế trong lĩnh vực giáo dục
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có khả năng đọc hiểu và cập nhật các văn bản pháp luật về thuế
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ ổn định và đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn về kế toán thuế
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn A17 Dự án MKL, khu 4, Hồng Hải, Hạ Long, QN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

