Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: MKL, phố Hải Long, Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Thực hiện các công việc liên quan đến kế toán thuế trong tổ chức giáo dục

Lập và nộp các báo cáo thuế định kỳ (tháng, quý, năm) cho cơ quan thuế

Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong luật thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định mới

Kiểm tra và đối chiếu chứng từ kế toán liên quan đến thuế

Tính toán và kê khai các loại thuế như thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các đợt kiểm tra, thanh tra thuế

Phối hợp với các phòng ban khác để thu thập thông tin, số liệu cần thiết cho công tác kế toán thuế

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến thuế trong lĩnh vực giáo dục

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các loại thuế trong lĩnh vực giáo dục

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có khả năng đọc hiểu và cập nhật các văn bản pháp luật về thuế

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Chế độ ổn định và đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn về kế toán thuế

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

