Tuyển Chuyên viên thuế Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Chuyên viên thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 29 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, hồ sơ hoàn thuế GTGT (nếu có), thuế môn bài và các hồ sơ khác nộp cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.
Quyết toán thuế năm.
Tập hợp hóa đơn chứng từ chi phí, thu chi phát sinh hàng ngày, kiểm tra và hoàn thiện tính chính xác hợp lý hợp lệ của hóa đơn chứng từ.
Lập Báo cáo tài chính và nộp Báo cáo theo đúng quy định Nhà nước.
Xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý phòng
Cụ thể công việc trao đổi trong buổi phỏng vấn ứng viên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành kế toán
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Đã từng lên báo cáo tài chính là một lợi thế.
Chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Nắm vững các quy định về thuế hiện hành

Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: + 9 - 13 triệu (3 năm kinh nghiệm trở lên)
+ 13 – 15 triệu (4 năm kinh nghiệm trở lên)
Thưởng các ngày Lễ, Tết.
BHYT,BHXH, các quyền lợi cơ bản khác của người lao động.
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và các kỹ năng khác liên quan đến công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Du lịch hàng năm và có cơ hội tham gia khảo sát, hội chợ, các tour của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và du lịch quốc tế Hòa Bình

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 29, Đoàn Thị Điểm, Quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

