Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Số 2, Đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào từ khách hàng và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn
Thu thập chứng từ ngân hàng, sổ phụ và các chứng từ khác
Thu nhập C12 và bảng lương , nhân sự thực tế tại đơn vị, đăng ký mst và người phụ thuộc
Phân loại và xử lý chứng từ làm căn cứ kê khai, hạch toán
Lên định mức giá thành sản phẩm/ công trình (nếu có)
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán
Đối chiếu kho, công nợ phải thu, phải trả với khách hàng
Cân đối doanh thu - chi phí và tư vấn cho khách hàng chi phí hợp lý theo quy định
Đối chiếu chi tiết với tổng hợp các tài khoản
Hạch toán các bút toán kết chuyển và lên báo cáo tài chính
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
02 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm tại công ty dịch vụ kế toán
Thành thạo với MS Word, Excel, Powerpoint; biết sử dụng, tính toán trên phần mềm chuyên dụng
Giới tính: Nữ Tuổi: 24 - 38
Ngoại hình: ưa nhìn
Kiến thức Pháp luật về lĩnh vực đảm nhiệm; chế độ chính sách kế toán của Nhà nước quy định, quy chế của Công ty
Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
Chủ động: Yêu cầu có sự chủ động rất cao trong công việc. Phải nhanh chóng đưa ra các quyết định: cải tiến, điều chỉnh, giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro trong công việc.
Kỹ năng quan sát bao quát
Kỹ năng quản lý hiệu suất (Giao việc - kiểm soát - đánh giá)
Trung thực, có tính kỷ luật
Sáng tạo, dễ dàng tiếp nhận thay đổi
Kiên trì, kiện định, chăm chỉ
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác của Công ty (nghỉ phép năm, sinh nhật, du lịch....)
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp
Được đóng Bảo Hiểm Xã Hội và hưởng các chính sách của người lao động theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
