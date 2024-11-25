Tuyển Chuyên viên thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Số 2, Đường Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào từ khách hàng và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn

Thu thập chứng từ ngân hàng, sổ phụ và các chứng từ khác

Thu nhập C12 và bảng lương , nhân sự thực tế tại đơn vị, đăng ký mst và người phụ thuộc

Phân loại và xử lý chứng từ làm căn cứ kê khai, hạch toán

Lên định mức giá thành sản phẩm/ công trình (nếu có)

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên phần mềm kế toán

Đối chiếu kho, công nợ phải thu, phải trả với khách hàng

Cân đối doanh thu - chi phí và tư vấn cho khách hàng chi phí hợp lý theo quy định

Đối chiếu chi tiết với tổng hợp các tài khoản

Hạch toán các bút toán kết chuyển và lên báo cáo tài chính

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng, Đại học chuyên ngành TCKT

02 năm tại vị trí tương đương, ưu tiên kinh nghiệm tại công ty dịch vụ kế toán

Thành thạo với MS Word, Excel, Powerpoint; biết sử dụng, tính toán trên phần mềm chuyên dụng

Giới tính: Nữ Tuổi: 24 - 38

Ngoại hình: ưa nhìn

Kiến thức Pháp luật về lĩnh vực đảm nhiệm; chế độ chính sách kế toán của Nhà nước quy định, quy chế của Công ty

Kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Kế toán, kiểm toán

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

Chủ động: Yêu cầu có sự chủ động rất cao trong công việc. Phải nhanh chóng đưa ra các quyết định: cải tiến, điều chỉnh, giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro trong công việc.

Kỹ năng quan sát bao quát

Kỹ năng quản lý hiệu suất (Giao việc - kiểm soát - đánh giá)

Trung thực, có tính kỷ luật

Sáng tạo, dễ dàng tiếp nhận thay đổi

Kiên trì, kiện định, chăm chỉ

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Đầy đủ các chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác của Công ty (nghỉ phép năm, sinh nhật, du lịch....)

Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp

Được đóng Bảo Hiểm Xã Hội và hưởng các chính sách của người lao động theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin