Tuyển Chuyên viên thuế Công ty CP Auto Đông Sơn làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Ngã 3 Đông Sơn, Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Thủy Nguyên, Huyện Thuỷ Nguyên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên thuế Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Thu thập, xử lý và lưu trữ các chứng từ, dữ liệu trên các chứng từ kế toán phát sinh

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn trước khi nhập liệu sổ sách kế toán

- Theo dõi và quản lý công nợ phải thu và phải trả

- Hạch toán lương theo thuế và các khoản trích theo lương, BHXH

- Hàng tháng phân bổ các khoản chi phí, trích khấu hao TSCĐ......

- Tính thuế TNCN & viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN

- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ)

- Hàng tháng lên bảng tạm tính thuế đầu ra và đầu vào để cân đối chứng từ.

- Cuối tháng thực hiện kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN tạm tính,

- Cuối năm lập báo cáo tài chính năm

- Công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp, chuyên môn: Cử nhân đại học trở lên; chuyên ngành kế toán /kiểm toán

- Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm Kế toán tổng hợp

- Am hiểu luật thuế và các quy định kế toán hiện hành.

- Kĩ năng: Thành thạo các hàm exel phức tạp ; powerpoint; tổng hợp báo cáo

- Các yêu cầu và kỹ năng khác trong quá trình phỏng vấn

Tại Công ty CP Auto Đông Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Khởi điểm từ 8 triệu đồng - 14 triệu đồng

- Được tham gia các khóa đào tạo của Công ty.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN sau thử việc

- Được làm việc trong môi trường công bằng, năng động, chuyên nghiệp.

- Các chế độ khác theo Quy định hiện hành của Công ty và luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Auto Đông Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin