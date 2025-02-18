Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy
- Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 500 - 700 USD
• Triển khai công tác tuyển dụng các vị trí khối văn phòng Công ty được phân công theo quy trình tuyển dụng.
• Kết hợp với các phòng ban chuẩn hóa MTCV, tiêu chí tuyển dụng và tiến hành đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn lựa chọn hồ sơ phù hợp.
• Xây dựng và thực hiện các điểm chạm trong quy trình tuyển dụng để thu hút và mang lại trải nghiệm tốt dành cho ứng viên.
• Truyền thông tuyển dụng trên: các website việc làm, Group việc làm, Fanpage nội bộ và các Event nhân sự.
• Tham gia công tác tuyển dụng tại các nhà máy, dự án của Tập Đoàn theo phân công từ cấp trên nếu có.
• Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng theo quy định.
• Trực tiếp đứng lớp đào tạo chương trình đào tạo hội nhập, tổ chức khóa đào tạo kỹ năng cho CBNV theo phân công.
• Tham gia xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chế, Biểu mẫu phục vụ cho công tác Tuyển dụng & Đào tạo.
• Thực hiện các công việc khác trong phòng theo sự phân công của cấp trên khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 500 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy
