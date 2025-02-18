Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nhật Huy làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD

• Triển khai công tác tuyển dụng các vị trí khối văn phòng Công ty được phân công theo quy trình tuyển dụng.

• Kết hợp với các phòng ban chuẩn hóa MTCV, tiêu chí tuyển dụng và tiến hành đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn lựa chọn hồ sơ phù hợp.

• Xây dựng và thực hiện các điểm chạm trong quy trình tuyển dụng để thu hút và mang lại trải nghiệm tốt dành cho ứng viên.

• Truyền thông tuyển dụng trên: các website việc làm, Group việc làm, Fanpage nội bộ và các Event nhân sự.

• Tham gia công tác tuyển dụng tại các nhà máy, dự án của Tập Đoàn theo phân công từ cấp trên nếu có.

• Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tuyển dụng, báo cáo tuyển dụng theo quy định.

• Trực tiếp đứng lớp đào tạo chương trình đào tạo hội nhập, tổ chức khóa đào tạo kỹ năng cho CBNV theo phân công.

• Tham gia xây dựng hệ thống Quy trình, Quy chế, Biểu mẫu phục vụ cho công tác Tuyển dụng & Đào tạo.

• Thực hiện các công việc khác trong phòng theo sự phân công của cấp trên khi có yêu cầu.