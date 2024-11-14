Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Pico Plaza, 20 Cộng Hòa P12, Tân Bình, Tân Bình

- Bachelor degree of Human Resources Management, Business Administration or its equivalent;

- Have experience in mass recruitment, especially mass recruitment in banking industry;

- Good in English writing and communication;

- At least 1.5-year experience in same position;

- Strong in recruitment skills, communication, negotiation and presentation.

Làm việc giờ hành chính từ T2-T6 (Nghỉ T7 & CN);

Đóng BHXH và BHYT theo quy định của Nhà Nước;

Chế độ phúc lợi về sức khỏe, du lịch hàng năm;

Chương trình đào tạo nghiệp vụ dành riêng cho nhân viên;

Các phúc lợi khác theo quy định của Ngân hàng.

