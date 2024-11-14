Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Pico Plaza, 20 Cộng Hòa P12, Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bachelor degree of Human Resources Management, Business Administration or its equivalent;
- Have experience in mass recruitment, especially mass recruitment in banking industry;
- Good in English writing and communication;
- At least 1.5-year experience in same position;
- Strong in recruitment skills, communication, negotiation and presentation.
Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc giờ hành chính từ T2-T6 (Nghỉ T7 & CN);
Đóng BHXH và BHYT theo quy định của Nhà Nước;
Chế độ phúc lợi về sức khỏe, du lịch hàng năm;
Chương trình đào tạo nghiệp vụ dành riêng cho nhân viên;
Các phúc lợi khác theo quy định của Ngân hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
