Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 Tòa 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Hỗ trợ phòng Kế toán xử lý các hồ sơ thanh toán nội bộ
- Theo dõi và báo cáo các hồ sơ thanh toán, Thuế, Tài chính kê toán
- Hoàn thành các công việc khác từ Sếp..
- Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.
Ưu tiên biết tiếng Trung (HSK4)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, tỉ mỉ
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Tiếng Trung giao tiếp từ HSK4
Đã từng làm việc tại các công ty Đài, Trung là lợi thế
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Tiếng Trung giao tiếp từ HSK4
Đã từng làm việc tại các công ty Đài, Trung là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương 9- 12tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm).
Chuyên cần.
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Mức lương 9- 12tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm).
Chuyên cần.
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI