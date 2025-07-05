Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Hỗ trợ phòng Kế toán xử lý các hồ sơ thanh toán nội bộ

- Theo dõi và báo cáo các hồ sơ thanh toán, Thuế, Tài chính kê toán

- Hoàn thành các công việc khác từ Sếp..

- Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Ưu tiên biết tiếng Trung (HSK4)

Cẩn thận, tỉ mỉ

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kế toán, kiểm toán

Tiếng Trung giao tiếp từ HSK4

Đã từng làm việc tại các công ty Đài, Trung là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương 9- 12tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;

Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm).

Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

3. Đào tạo, phát triển

Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

