Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Hỗ trợ phòng Kế toán xử lý các hồ sơ thanh toán nội bộ
- Theo dõi và báo cáo các hồ sơ thanh toán, Thuế, Tài chính kê toán
- Hoàn thành các công việc khác từ Sếp..
- Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.
Ưu tiên biết tiếng Trung (HSK4)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, tỉ mỉ
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành kế toán, kiểm toán
Tiếng Trung giao tiếp từ HSK4
Đã từng làm việc tại các công ty Đài, Trung là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương 9- 12tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm).
Chuyên cần.
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH L&C TECH VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Khu Dịch vụ thương mại) Tòa 101 - CT1-Usilk City, đường Tố Hữu, phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

