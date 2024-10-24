Tuyển Chuyên viên xử lý nợ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/10/2024
Chuyên viên xử lý nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận:

- Bình Thuận

- Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tiếp nhận hồ sơ khoản nợ và triển khai: đánh giá hồ sơ khoản nợ, phân loại danh mục nợ theo đối tượng nợ/lý lịch nợ/giải pháp/khả năng thu hồi: xây dựng biện pháp và kế hoạch XLN.
2. Đề xuất, trình phương án xử lý nợ trên cơ sở nghiên cứu, xem xét, kiểm tra hồ sơ, làm việc thực tế khách hàng/chủ tài sản/bên liên quan.
3. Triển khai, xử lý, thu hồi nợ theo phương án XLN, (các) biện pháp XLN, kế hoạch XLN đã được Cấp có thẩm quyền phê duyệt: Trực tiếp đôn đốc thu hồi nợ; Trực tiếp và/hoặc phối hợp với các cá nhân, Đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp nhận bàn giao TSBĐ/xử lý TSBĐ, tố tụng, bán nợ và các biện pháp XLN khác để thu hồi nợ theo phê duyệt của Cấp có thẩm quyền SHB.
4. Theo dõi tiến độ và phối hợp hỗ trợ các đầu mối bộ phận nghiệp vụ khác thuộc Đơn vị XLN thực hiện theo các nội dung phê duyệt của các cấp có thẩm quyền SHB.
5. Thực hiện xác nhận dư nợ, tình trạng khoản vay, hiện trạng TSĐB, đánh giá khả năng thu hồi.... đối với các khoản nợ xấu được giao và XLN có liên quan đến nhận sự nghỉ việc, điều chuyển, bổ nhiệm.... theo quy định của SHB.
6. Giám sát, đôn đốc hỗ trợ ĐVKD thực hiện phương án được phê duyệt.
7. Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được phân giao.
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Đơn vị XLN.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng, Kinh tế,...
- Am hiểu quy định của Pháp luật và SHB liên quan đến công tác quản lý và xử lý nợ.
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, lập và triển khai kế hoạch, làm việc độc lập, cẩn thận.
- Sử dụng thành thào các phần mềm tin học văn phòng, sử dụng Excel tốt.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và xử lý nợ.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm - Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường - Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc - Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau... - Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm SHB care - Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ - Du lịch định kì 2 lần trong năm
2. Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới - Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo - Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong - Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

