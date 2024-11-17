Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH làm việc tại Long An thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thợ cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Khu công nghiệp Thái Hòa, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thao tác vận hành các loại máy; tiện, hàn, phay
Thợ hàn Tig, thợ cắt gọt inox, thợ tiện...
Làm việc tại các bộ phận cơ khí, thực hiện các hạng mục gia công

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học
Kỹ năng vi tính cơ bản, biết sử dụng phần mềm 2D, 3D
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7.
Hưởng lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động Việt Nam hiện hành. Được cấp phát đồng phục miễn phí, thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 64 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

