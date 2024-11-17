Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH làm việc tại Long An thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khu công nghiệp Thái Hòa, Đức Hòa, Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thao tác vận hành các loại máy; tiện, hàn, phay

Thợ hàn Tig, thợ cắt gọt inox, thợ tiện...

Làm việc tại các bộ phận cơ khí, thực hiện các hạng mục gia công

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Kỹ năng vi tính cơ bản, biết sử dụng phần mềm 2D, 3D

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc, có nguyện vọng gắn bó lâu dài với Công ty, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 7.

Hưởng lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo Luật lao động Việt Nam hiện hành. Được cấp phát đồng phục miễn phí, thưởng Lễ, Tết, hiếu, hỉ, ốm đau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH

