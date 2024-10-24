Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty TNHH BPO.MP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên tập/Viết/Xuất bản Tại Công ty TNHH BPO.MP
Mức lương
2 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 252 đường 30/04, Hải Châu
Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 2 - 7 Triệu
Nhập thông tin tiếng Nhật theo yêu cầu dự án.
Được training dự án
Vào làm ngay sau training
Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhật ngữ từ N4.
Nếu có chứng chỉ N4 vào làm ngay, không cần test.
Đánh máy 10 ngón là lợi thế
Nếu có chứng chỉ N4 vào làm ngay, không cần test.
Đánh máy 10 ngón là lợi thế
Tại Công ty TNHH BPO.MP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng suất.
Thời gian linh hoạt (8h/ ngày hoặc 4h/ ngày hoặc thời gian theo nhân sự sắp xếp)
Được chuyển chính thức nếu năng lực và kỷ luật phù hợp công việc
Thời gian linh hoạt (8h/ ngày hoặc 4h/ ngày hoặc thời gian theo nhân sự sắp xếp)
Được chuyển chính thức nếu năng lực và kỷ luật phù hợp công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BPO.MP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI