Tuyển Biên tập/Viết/Xuất bản Công ty TNHH BPO.MP làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 7 Triệu

Mức lương 2 - 7 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 252 đường 30/04, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Biên tập/Viết/Xuất bản Với Mức Lương 2 - 7 Triệu

Nhập thông tin tiếng Nhật theo yêu cầu dự án.

Được training dự án

Vào làm ngay sau training

Với Mức Lương 2 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhật ngữ từ N4.

Nếu có chứng chỉ N4 vào làm ngay, không cần test.

Đánh máy 10 ngón là lợi thế

Tại Công ty TNHH BPO.MP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng suất.

Thời gian linh hoạt (8h/ ngày hoặc 4h/ ngày hoặc thời gian theo nhân sự sắp xếp)

Được chuyển chính thức nếu năng lực và kỷ luật phù hợp công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BPO.MP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin