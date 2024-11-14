Tuyển Content Marketing Công ty TNHH The Albert Advertising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Online, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận bộ từ khóa từ Leader

Viết bài theo Outline đã được duyệt

Đăng bài lên Website

Tối ưu chuẩn SEO bài viết trên Website ( Sẽ được đào tạo chuyên sâu)

Tối ưu hình ảnh cơ bản bằng Canva

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng viết Content SEO là một lợi thế

Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành báo chí, marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng viết và biên tập tốt bằng tiếng Việt (có khả năng viết tiếng Anh là một lợi thế)

Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của SEO và digital marketing

Biết nắm bắt trend là một lợi thế

Sáng tạo, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm

Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực tốt

Biết chỉnh sửa cơ bản Canva

Tại Công ty TNHH The Albert Advertising Thì Được Hưởng Những Gì

Được sử dụng, training các công cụ Ai mới nhất

Hỗ trợ đóng mộc thực tập cho sinh viên ở khu vực HCM

Được học hỏi, đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn tổng hợp như SEO, Digital Marketing, Web, AI,...

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc

TTS xuất sắc sẽ được học các khóa học đào tạo từ Udemy và tặng DOMAIN cá nhân – Xây dựng thương hiệu riêng của chính các bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Albert Advertising

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin