Tuyển Content Marketing Công ty TNHH The Albert Advertising làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH The Albert Advertising
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Online, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận bộ từ khóa từ Leader
Viết bài theo Outline đã được duyệt
Đăng bài lên Website
Tối ưu chuẩn SEO bài viết trên Website ( Sẽ được đào tạo chuyên sâu)
Tối ưu hình ảnh cơ bản bằng Canva
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng viết Content SEO là một lợi thế
Sinh viên năm 3 hoặc năm 4 các chuyên ngành báo chí, marketing, truyền thông hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng viết và biên tập tốt bằng tiếng Việt (có khả năng viết tiếng Anh là một lợi thế)
Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của SEO và digital marketing
Biết nắm bắt trend là một lợi thế
Sáng tạo, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập cũng như theo nhóm
Kỹ năng quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực tốt
Biết chỉnh sửa cơ bản Canva
Tại Công ty TNHH The Albert Advertising Thì Được Hưởng Những Gì
Được sử dụng, training các công cụ Ai mới nhất
Hỗ trợ đóng mộc thực tập cho sinh viên ở khu vực HCM
Được học hỏi, đào tạo phát triển kỹ năng chuyên môn tổng hợp như SEO, Digital Marketing, Web, AI,...
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc
TTS xuất sắc sẽ được học các khóa học đào tạo từ Udemy và tặng DOMAIN cá nhân – Xây dựng thương hiệu riêng của chính các bạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH The Albert Advertising
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
