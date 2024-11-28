Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14 tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu

- Lên outline và viết nội dung cho bài sản phẩm, bài blog trên website TMĐT về đồ nội thất (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Thực hiện viết bài nội dung quảng cáo trên fanpage Facebook khi có yêu cầu (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của Trưởng phòng và chuyên viên Content
- Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 18 – 30
- Thể chất: Khoẻ mạnh
- Tính cách: Cởi mở, năng động, giao tiếp tốt
- Giới tính nữ là một lợi thế
- Ngoại hình: Ưa nhìn, gương mặt sáng là một lợi thế
- Học vấn: Không yêu cầu. Tuy nhiên tốt nghiệp hoặc đang theo học cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Thương mại điện tử, Báo chí, Truyền thông là một lợi thế
Phẩm chất - Kỹ năng:
- Có đam mê viết nội dung
- Đề cao tính cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với nội dung bản thân tạo ra.
- Có óc thẩm mỹ tốt, có thể sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Canva, Capcut... ở mức cơ bản trở lên (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Có tư duy logic, làm việc dựa trên dữ liệu
- Có kỹ năng quản lý thời gian, có thể làm việc độc lập và chủ động
- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, cam kết tuân thủ quy trình làm việc
- Có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi công việc thường xuyên, phản hồi và đóng góp trong công việc
- Có hiểu biết về Content Marketing là một lợi thế lớn (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)
- Có hiểu biết về SEO là một lợi thế lớn (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; lĩnh vực thương mại điện tử với nhu cầu thị trường cực lớn
- Được đào tạo bộ kiến thức/kỹ năng để trở thành chuyên viên content marketing trong tương lai
- Được hỗ trợ xác nhận thực tập (nếu nhân sự đề xuất)
- Có cơ hội trở thành cộng tác viên/nhân viên chính thức của công ty
Chế độ thực tập: Không lương, có hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1, Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

