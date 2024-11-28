Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14 tòa Việt Á, số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Lên outline và viết nội dung cho bài sản phẩm, bài blog trên website TMĐT về đồ nội thất (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

- Thực hiện viết bài nội dung quảng cáo trên fanpage Facebook khi có yêu cầu (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

- Thực hiện các yêu cầu công việc theo hướng dẫn của Trưởng phòng và chuyên viên Content

- Làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty

- Độ tuổi: 18 – 30

- Thể chất: Khoẻ mạnh

- Tính cách: Cởi mở, năng động, giao tiếp tốt

- Giới tính nữ là một lợi thế

- Ngoại hình: Ưa nhìn, gương mặt sáng là một lợi thế

- Học vấn: Không yêu cầu. Tuy nhiên tốt nghiệp hoặc đang theo học cao đẳng/đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Thương mại điện tử, Báo chí, Truyền thông là một lợi thế

Phẩm chất - Kỹ năng:

- Có đam mê viết nội dung

- Đề cao tính cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ, có trách nhiệm cao với nội dung bản thân tạo ra.

- Có óc thẩm mỹ tốt, có thể sử dụng các công cụ thiết kế như Photoshop, Canva, Capcut... ở mức cơ bản trở lên (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

- Có tư duy logic, làm việc dựa trên dữ liệu

- Có kỹ năng quản lý thời gian, có thể làm việc độc lập và chủ động

- Có tinh thần, trách nhiệm trong công việc, cam kết tuân thủ quy trình làm việc

- Có kỹ năng giao tiếp tốt để trao đổi công việc thường xuyên, phản hồi và đóng góp trong công việc

- Có hiểu biết về Content Marketing là một lợi thế lớn (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

- Có hiểu biết về SEO là một lợi thế lớn (Nếu chưa biết sẽ được đào tạo)

Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động; lĩnh vực thương mại điện tử với nhu cầu thị trường cực lớn

- Được đào tạo bộ kiến thức/kỹ năng để trở thành chuyên viên content marketing trong tương lai

- Được hỗ trợ xác nhận thực tập (nếu nhân sự đề xuất)

- Có cơ hội trở thành cộng tác viên/nhân viên chính thức của công ty

Chế độ thực tập: Không lương, có hỗ trợ gửi xe tại tòa nhà.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IGA VIỆT NAM

