Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE
- Hà Nội: C01 – L42 An Vượng Villa, Khu Đô Thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
Sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube), bài viết PR trên báo chí, và blog website.
Viết bài SEO theo từ khóa, tối ưu hóa nội dung để tăng lưu lượng truy cập tự nhiên và nâng cao thứ hạng từ khóa trên Google.
Quản lý và lên kế hoạch nội dung định kỳ trên các nền tảng.
Tối ưu hóa nội dung đăng tải (hình ảnh, video, bài viết) để đảm bảo hiệu quả tương tác cao nhất.
Nghiên cứu đối thủ, xu hướng thị trường để tạo nội dung sáng tạo và thu hút.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Am hiểu các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, SEMRush, hoặc Ahrefs.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và bắt kịp xu hướng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.
Hưởng chính sách đào tạo bên ngoài theo lộ trình phát triển nghề nghiệp.
Tham dự các Hội thảo & các khóa học online miễn phí theo cơ chế chung của công ty.
Được đào tạo nội bộ về kiến thức cập nhật của ngành hoặc các kiến thức chuyên môn & kỹ năng mềm hàng tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
