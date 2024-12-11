Tuyển Content Writer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C01 – L42 An Vượng Villa, Khu Đô Thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

Sáng tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, YouTube), bài viết PR trên báo chí, và blog website.
Viết bài SEO theo từ khóa, tối ưu hóa nội dung để tăng lưu lượng truy cập tự nhiên và nâng cao thứ hạng từ khóa trên Google.
Quản lý và lên kế hoạch nội dung định kỳ trên các nền tảng.
Tối ưu hóa nội dung đăng tải (hình ảnh, video, bài viết) để đảm bảo hiệu quả tương tác cao nhất.
Nghiên cứu đối thủ, xu hướng thị trường để tạo nội dung sáng tạo và thu hút.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết nội dung cho social media và SEO (tối thiểu 1 năm).
Am hiểu các công cụ hỗ trợ SEO như Google Analytics, SEMRush, hoặc Ahrefs.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và bắt kịp xu hướng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng thứ 13; review lương 1 lần/năm.
Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Được tham gia các hoạt động thường niên, du lịch, nghỉ mát, Gala cuối năm, teambuilding cùng công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân.
Hưởng chính sách đào tạo bên ngoài theo lộ trình phát triển nghề nghiệp.
Tham dự các Hội thảo & các khóa học online miễn phí theo cơ chế chung của công ty.
Được đào tạo nội bộ về kiến thức cập nhật của ngành hoặc các kiến thức chuyên môn & kỹ năng mềm hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ GREENVERSE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: C01- L42, Khu A, Khu Đô Thị Mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

