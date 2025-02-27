Tuyển Content Writer Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Content Writer Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Sáng tạo và phát triển nội dung
- Tham gia xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với thương hiệu và khách hàng
- Đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing như story telling, angle truyền thông, key message, các thiết kế …
- Lập kế hoạch nội dung trên các kênh truyền thông của công ty dựa trên chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt
- Sản xuất, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, email, PR, seeding,...) với các loại hình content như Landing page, Facebook posts, bài PR, bài tin tức website, email, lên kịch bản clip, viết bài quảng cáo, FAQs, tiktok, youtube….
- Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động content và đề xuất giải pháp
- Thực hiện các công việc được phân công thêm từ Trưởng phòng
2. Xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân:
- Xây dựng mục tiêu công việc trong phạm vi công việc phụ trách để đạt mục tiêu chất lượng và thời hạn công việc
- Xây dựng kế hoạch làm việc theo tuần, tháng … trong phạm vi công việc phụ trách
Các công việc khác:
- Làm và gửi kế hoạch làm việc tuần n cho cấp quản lý trực tiếp (tuần n - 1) đầy đủ & đúng tiến độ
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý 100% các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc phụ trách

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, kinh tế…
Am hiểu thị trường mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Sử dụng thành thạo các phần mềm Office
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm bán hàng trong lĩnh vực Content và sáng tạo nội dung

Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp thiết bị làm việc
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Được hưởng chế độ ngày phép theo quy định
- Được du lịch trong, ngoài nước
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được tham gia các khoá đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, toà nhà CIC Tower , Số 2 Ngõ 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

