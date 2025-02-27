Tuyển Content Writer Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 2 ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Sáng tạo và phát triển nội dung

- Tham gia xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với thương hiệu và khách hàng

- Đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing như story telling, angle truyền thông, key message, các thiết kế …

- Lập kế hoạch nội dung trên các kênh truyền thông của công ty dựa trên chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt

- Sản xuất, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage, email, PR, seeding,...) với các loại hình content như Landing page, Facebook posts, bài PR, bài tin tức website, email, lên kịch bản clip, viết bài quảng cáo, FAQs, tiktok, youtube….

- Định kỳ đánh giá hiệu quả các hoạt động content và đề xuất giải pháp

- Thực hiện các công việc được phân công thêm từ Trưởng phòng

2. Xây dựng kế hoạch làm việc cá nhân:

- Xây dựng mục tiêu công việc trong phạm vi công việc phụ trách để đạt mục tiêu chất lượng và thời hạn công việc

- Xây dựng kế hoạch làm việc theo tuần, tháng … trong phạm vi công việc phụ trách

Các công việc khác:

- Làm và gửi kế hoạch làm việc tuần n cho cấp quản lý trực tiếp (tuần n - 1) đầy đủ & đúng tiến độ

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xử lý 100% các vấn đề phát sinh liên quan đến phạm vi công việc phụ trách

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các chuyên ngành Marketing, Báo chí, kinh tế…

Am hiểu thị trường mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Sử dụng thành thạo các phần mềm Office

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm bán hàng trong lĩnh vực Content và sáng tạo nội dung

Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cung cấp thiết bị làm việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Được hưởng chế độ ngày phép theo quy định

- Được du lịch trong, ngoài nước

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được tham gia các khoá đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh - Công Ty TNHH Wir Group

