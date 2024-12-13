Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Sunnice Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Content Writer Công Ty TNHH Sunnice Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Sunnice Group
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công Ty TNHH Sunnice Group

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại Công Ty TNHH Sunnice Group

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 89A Đường Số 85, Tân Quy, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

1. Sáng tạo nội dung:
Viết bài quảng bá sản phẩm, dịch vụ (đồng hồ, sửa chữa, thay pin, lau dầu, tân trang đồng hồ) trên các nền tảng: website, mạng xã hội, email marketing.
Lên ý tưởng và thực hiện các bài viết chuẩn SEO để tăng thứ hạng từ khóa trên Google.
Xây dựng nội dung thu hút khách hàng trên Facebook, Instagram, TikTok, hoặc các kênh khác của công ty.
2. Phối hợp triển khai chiến dịch:
Phối hợp với bộ phận Marketing để thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng cáo.
Hỗ trợ xây dựng kịch bản nội dung cho các chương trình khuyến mãi, livestream, video quảng bá sản phẩm.
3. Quản lý nội dung:
Đảm bảo nội dung nhất quán với phong cách thương hiệu của Winwatch.
Cập nhật thông tin sản phẩm, tin tức mới nhất liên quan đến thị trường đồng hồ.
4. Tối ưu hóa nội dung:
Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới về sáng tạo nội dung.
Phân tích hiệu quả các bài viết để cải thiện chất lượng nội dung (dựa trên lượt tương tác, truy cập,...).
5. Hỗ trợ các nhiệm vụ khác:
Tham gia brainstorm ý tưởng cùng đội ngũ Marketing.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kỹ năng:
Có khả năng viết lách sáng tạo, mạch lạc, và thu hút.
Am hiểu cơ bản về SEO và biết cách tối ưu bài viết chuẩn SEO.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như: Microsoft Word, Google Docs, hoặc các công cụ chỉnh sửa cơ bản (Canva, Photoshop là lợi thế).
Biết cách nghiên cứu thông tin, cập nhật xu hướng nội dung mới.
Kinh nghiệm:
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Content Marketing hoặc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, website.
Đã từng thực hiện các dự án viết bài quảng cáo, PR, hoặc xây dựng nội dung cho thương hiệu là một lợi thế.
Trình độ:
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Ngôn ngữ học hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tố chất cá nhân:
Tinh thần làm việc trách nhiệm, cẩn thận và chú ý đến chi tiết.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả, đảm bảo hoàn thành công việc đúng deadline.
Yêu thích lĩnh vực đồng hồ (lợi thế):
Yêu thích các sản phẩm đồng hồ hoặc có kiến thức cơ bản về đồng hồ, thời trang, và phong cách sống sẽ là điểm cộng lớn.

Tại Công Ty TNHH Sunnice Group Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương thưởng:
Lương 6.000.000 - 8.000.000 thưởng theo hiệu quả công việc và các dự án hoàn thành xuất sắc.
Thưởng lễ, Tết, và các dịp đặc biệt theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, và thân thiện.
Có cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng viết lách và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Content Marketing.
Làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
Cơ hội phát triển:
Được đào tạo thêm về kỹ năng viết content chuẩn SEO và các công cụ hỗ trợ.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Content Leader hoặc Marketing Specialist.
Tiếp cận với các kiến thức và xu hướng mới trong ngành Marketing.
Chế độ phúc lợi:
Hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT nếu là nhân viên chính thức).
Được nghỉ các ngày lễ, Tết, và phép năm theo quy định.
Hỗ trợ chi phí khi tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng (nếu có).
Thời gian làm việc linh hoạt:
Có thể làm việc từ xa hoặc bán thời gian tùy theo khối lượng công việc và thỏa thuận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sunnice Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sunnice Group

Công Ty TNHH Sunnice Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 89A Đường Số 85, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

