Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh chat của Shop Mall thuộc Shopee

Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng và chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng

Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc CSKH và đảm bảo KPIs được đề ra

Thao tác vi tính văn phòng tốt và khả năng đánh máy nhanh từ 55 WPM

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 240.000đ/8h/ngày (30.000đ/h)

Hỗ trợ chi phí học việc: 200.000đ/ngày

Các ngày đào tạo đi ca 9h-18h (nghỉ giữa ca 60 phút)

Được đăng ký ca làmviệc tự do

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

