Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 Nguyễn Văn Mại, phường 4, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Tiếp nhận vấn đề cần hỗ trợ của khách hàng qua kênh chat của Shop Mall thuộc Shopee
Ghi nhận lại yêu cầu của khách hàng và chuyển bộ phận liên quan để xử lý cho khách hàng
Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhẫn nại, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chủ động, yêu thích công việc CSKH và đảm bảo KPIs được đề ra
Thao tác vi tính văn phòng tốt và khả năng đánh máy nhanh từ 55 WPM
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 240.000đ/8h/ngày (30.000đ/h)
Hỗ trợ chi phí học việc: 200.000đ/ngày
Các ngày đào tạo đi ca 9h-18h (nghỉ giữa ca 60 phút)
Được đăng ký ca làmviệc tự do
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
