Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý hàng hoá, tài sản cửa hàng Quản lý nhân sự Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng Thúc đẩy doanh số cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Chế độ bảo hiểm đầy đủ Du lịch, thưởng tết Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.