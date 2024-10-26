Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Cửa Hàng Trưởng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 99 Đinh Tiên Hoàng, TP Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý hàng hoá, tài sản cửa hàng Quản lý nhân sự Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng Thúc đẩy doanh số cửa hàng
Quản lý hàng hoá, tài sản cửa hàng
Quản lý nhân sự
Quản lý hình ảnh, chăm sóc khách hàng
Thúc đẩy doanh số cửa hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có kinh nghiệm quản lý cửa hàng thời trang từ 1 năm trở lên
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn Chế độ bảo hiểm đầy đủ Du lịch, thưởng tết Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc
Thu nhập hấp dẫn
Chế độ bảo hiểm đầy đủ
Du lịch, thưởng tết
Được tạo điều kiện, hỗ trợ trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Công ty TNHH Thời Trang Trần Nguyễn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

