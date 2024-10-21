Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Ô Chợ Dừa, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Quản lý nhân viên, đào tạo, hướng dẫn nhân viên;
Quản lý tài chính, hàng hóa , đặt hàng hóa ...tại cửa hàng;
Thực hiện công việc pha chế, bán hàng, hỗ trợ cùng nhân viên cửa hàng
Báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng với quản lý
Làm theo chỉ đạo của cấp trên
Nơi làm việc: 10 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và 19 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên đã từng làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, cửa hàng tiện lợi.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc
- Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng quản lý, điều phối công việc
- Tuổi từ 20
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc
- Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến
- Giao tiếp tốt, có kỹ năng quản lý, điều phối công việc
- Tuổi từ 20
Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp
- Chế độ thưởng tháng, lễ tết
- Đào tạo, hướng dẫn công việc
- Tăng lương
- Chế độ thưởng tháng, lễ tết
- Đào tạo, hướng dẫn công việc
- Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI