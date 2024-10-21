Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Ô Chợ Dừa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Quản lý nhân viên, đào tạo, hướng dẫn nhân viên; Quản lý tài chính, hàng hóa , đặt hàng hóa ...tại cửa hàng; Thực hiện công việc pha chế, bán hàng, hỗ trợ cùng nhân viên cửa hàng Báo cáo tình hình hoạt động cửa hàng với quản lý Làm theo chỉ đạo của cấp trên

Nơi làm việc: 10 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội và 19 Thái Phiên, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã từng làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, cửa hàng tiện lợi.

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, chủ động trong công việc

- Có tinh thần trách nhiệm và cầu tiến

- Giao tiếp tốt, có kỹ năng quản lý, điều phối công việc

- Tuổi từ 20

Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp

- Chế độ thưởng tháng, lễ tết

- Đào tạo, hướng dẫn công việc

- Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP sữa chua trân châu Hạ Long

