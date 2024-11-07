Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực tập công tác bán hàng theo hướng dẫn của Phòng kinh doanh

Đăng tin bán nhà đất có sẵn trong kho hàng Công ty

Tư vấn và hỗ trợ khách mua nhà đất (được hỗ trợ 1-1)

Tham mưu, đề xuất ý kiến kế hoahcj bán hàng hiệu quả cho Phòng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ từ đủ 18 tuổi có lai lịch rõ ràng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Chăm chỉ và kiên trì với Công việc

Có phương tiện di chuyển

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập trong môi trường trẻ năng động, phát triển bản thân tối đa

Thu nhập không giới hạn, 50-56% hoa hồng (tối thiểu 40tr/giao dịch

Thưởng nóng không giới hạn + Trợ cấp vé xe, bữa trưa vui vẻ,...

Được đào tạo miễn phí về nghề bài bản từ đầu

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Tham gia thể thao, liên hoan, du lịch miễn phí cùng Công ty

