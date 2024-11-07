Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực tập công tác bán hàng theo hướng dẫn của Phòng kinh doanh
Đăng tin bán nhà đất có sẵn trong kho hàng Công ty
Tư vấn và hỗ trợ khách mua nhà đất (được hỗ trợ 1-1)
Tham mưu, đề xuất ý kiến kế hoahcj bán hàng hiệu quả cho Phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ từ đủ 18 tuổi có lai lịch rõ ràng
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Chăm chỉ và kiên trì với Công việc
Có phương tiện di chuyển
Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập trong môi trường trẻ năng động, phát triển bản thân tối đa
Thu nhập không giới hạn, 50-56% hoa hồng (tối thiểu 40tr/giao dịch
Thưởng nóng không giới hạn + Trợ cấp vé xe, bữa trưa vui vẻ,...
Được đào tạo miễn phí về nghề bài bản từ đầu
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tham gia thể thao, liên hoan, du lịch miễn phí cùng Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
