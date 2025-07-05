Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Bạn sẽ là người đồng hành cùng team Content & Marketing sản xuất các video chất lượng, truyền cảm hứng và thu hút khách hàng mục tiêu trên các nền tảng: Facebook, TikTok, Youtube, Zalo OA…

Chi tiết công việc:

Biên tập – dựng video từ footage có sẵn: phỏng vấn ứng viên, chia sẻ kinh nghiệm, video sự kiện, lớp đào tạo, hội thảo,…

Dựng video marketing ngắn (10s – 90s) để chạy quảng cáo Facebook, TikTok.

Phối hợp cùng Content để xây dựng kịch bản, moodboard, visual direction phù hợp từng chiến dịch.

Chèn hiệu ứng – phụ đề – nhạc nền – intro/outro đúng định dạng nền tảng (dọc, ngang, 4:5, 9:16…).

Quản lý kho tư liệu video, đặt tên logic, lưu trữ hiệu quả trên Google Drive.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo video mới, viral trend, social short phù hợp với ngành nhân sự – xuất khẩu lao động.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực chỉnh sửa video (ưu tiên từng làm mảng nhân sự, giáo dục, tuyển dụng, TikTok agency hoặc truyền thông nội bộ).

Sử dụng tốt Adobe Premiere Pro, CapCut Pro, After Effects hoặc phần mềm dựng video khác.

Có thẩm mỹ hình ảnh tốt, nhanh nhạy với các xu hướng video ngắn, storytelling.

Ưu tiên có khả năng sử dụng AI (Runway, Pika, Invideo, Sora…) để hỗ trợ sản xuất nhanh.

Biết sử dụng Canva, Photoshop là lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chủ động, đúng deadline, có trách nhiệm với từng sản phẩm video.

Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10 triệu/tháng + thưởng hiệu quả công việc

Môi trường làm việc năng động, tôn trọng sự sáng tạo.

Được hỗ trợ đào tạo thêm nếu muốn phát triển các kỹ năng Content / Marketing / AI.

Cơ hội trở thành nhân sự core team nếu gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILIONS ASIA

