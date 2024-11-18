Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, Tòa nhà Ba Đình Office, 19 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

+ Chuyên viên Hỗ trợ giao diện (OB Agent)
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: hỗ trợ khách thiết lập website/app (tùy chỉnh giao diện, trỏ tên miền...).
Tư vấn và đề xuất ý kiến giúp khách hàng thiết lập giao diện, cài đặt cửa hàng online (phương thức vận chuyển, thanh toán, liên hệ...)
Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.
+ Chuyên viên hỗ trợ vận hành (SA Agent)
Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty.
Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung.
Giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng trong quá trình sử dụng, ghi nhận đề xuất của khách hàng và chuyển tới bộ phận liên quan.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.
Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.
Phối hợp thực hiện các báo cáo dữ liệu theo phân công của trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

TRUNG THỰC, không ngại thử thách các task mới/ multi-task.
Sáng tạo, cẩn thận, chịu khó tìm tòi và lắng nghe ý kiến khách hàng.
Mindset service, hỗ trợ khách hàng mọi lúc nếu cần.
Sẵn sàng visit khách hàng trực tiếp tại các doanh nghiệp.
Kỹ năng vi tính văn phòng như word, excel, ppt,...
Kỹ năng quản trị thời gian
Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục, đàm phán khách hàng là 1 lợi thế.
Có kiến thức về lĩnh vực Thương mại điện tử.
Biết sử dụng các phần mềm/ công cụ thiết kế hình ảnh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

+ Chuyên viên hỗ trợ giao diện (Onboarding Agent): Cơ bản 8 triệu + commission.
+ Chuyên viên hỗ trợ vận hành (Success Agent): Cơ bản: 9 triệu + commission
BHXH, BHYT theo qui định nhà nước
Thưởng quý, thưởng tháng 13, 14 theo hiệu suất công việc.
Review tăng lương mỗi 6 tháng hoặc 1 năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 11, Vĩnh Trung Plaza , 255 Hùng Vương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

