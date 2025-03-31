Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 700 USD

CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM

Mức lương
200 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 6, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 200 - 700 USD

iDentalsoft là công ty giải pháp công nghệ phần mềm giúp quản lý hệ thống Nha Khoa. Sản phầm của chúng tôi là iDentalsoft, khách hàng của chúng tôi Bác sỹ Nha Khoa, Văn phòng Nha khoa tại Mỹ (chiếm 95%).
Chúng tôi đang tuyển dụng vị trí Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng [Ca đêm, English].
Nhiệm vụ chính của vị trí này như sau:
- Nghe điện thoại, trả lời điện thoại, trả lời email để giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm;
- Training cho bác sĩ, nhân viên của văn phòng nha khoa cách sử dụng phần mềm từ A đến Z;
- Làm dịch vụ Billing, add payment, Call & gửi email, gửi Report cho các công ty bảo hiểm của Mỹ để Claim tiền bảo hiểm cho là bác sĩ và văn phòng nha khoa;
- Sale/Up sale thêm các sản phẩm, dịch vụ hiện tại của công ty cho khách hàng sẵn có và khách hàng mới
- Làm trợ lý từ xa cho bác sĩ, văn phòng nha khoa,
- Làm công tác Thu hồi công nợ qua thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng của khách hàng. Cuối tháng, cuối quý chỉ Review và thu hồi nợ đối với khách hàng bị lỗi thanh toán tự động.
- Làm Technical support từ xa cho bác sĩ và văn phòng nha: cài đặt phần mềm, máy in, máy X-Ray, máy chụp ảnh y tế và fix lỗi các máy móc trên. Chỉ làm khi khách gặp sự cố.
Mỗi nhân viên chỉ làm một số Task nêu trên, không phải làm Full task. Tuy nhiên tất cả nhân viên mới đều được training kỹ tất cả các kỹ năng và task nêu trên.

Với Mức Lương 200 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH IDENTALSOFT VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 6, 15/28 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

