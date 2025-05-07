Tuyển Customer Success Công Ty Cổ phần PITO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 112 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận

Onboard các khách hàng doanh nghiệp mới lên nền tảng quản lý dịch vụ tiệc (PITO Platform);

Cung cấp hướng dẫn 1:1 và hỗ trợ khách hàng triển khai nhanh các thao tác đặt hàng và sử dụng hệ thống;

Theo dõi việc sử dụng sản phẩm và chủ động kiểm tra tình trạng tài khoản của khách hàng;

Thu thập và đánh giá phản hồi để định hướng lộ trình sản phẩm, góp ý trực tiếp cho bộ phận Product & Engineering;

Xây dựng các playbook (hướng dẫn) cho onboarding và tương tác khách hàng;

Hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan để tối đa hóa giá trị cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong các vai trò làm việc trực tiếp với khách hàng (Customer Success, hỗ trợ, onboarding);

Giao tiếp tốt: đồng cảm với mong muốn của khách hàng, rõ ràng trong việc trao đổi thông tin và hướng dẫn khách;

Thoải mái làm việc trong môi trường startup: linh hoạt, chủ động, không đặt cái tôi lên hàng đầu;

Điểm cộng: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cho ngành dịch vụ/hospitality, logistics, hoặc SaaS cho doanh nghiệp.

Tại Công Ty Cổ phần PITO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 16.000.000 VND/tháng;

Thời gian làm việc: 8:30 – 18:00, thứ Hai đến thứ Sáu;

Công ty đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

Mừng sinh nhật cho nhân viên, quà thăm hỏi khi đau ốm;

Pantry đầy đủ tiện nghi: Cung cấp đa dạng các loại thức ăn nhẹ, nước uống, cà phê,...

Hoạt động nội bộ hằng tuần/tháng;

Môi trường trẻ và linh hoạt, không check in/out;

Được đào tạo và phát triển trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thường xuyên có các chương trình training, coaching, chia sẻ kiến thức và kỹ năng;

Phụ cấp gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần PITO

