Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công ty Cổ phần HouseNow
- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Tìm kiếm thông tin khách hàng từ đa dạng các kênh để xây dựng một hệ thống khách hàng tiềm năng.
Tích cực liên hệ và gặp gỡ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng, lắng nghe phản hồi, hiểu rõ sự hài lòng và chưa hài lòng của khách hàng với sản phẩm
Tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm
Xử lý và giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Phát triển Khách hàng: Đề xuất và thực hiện các chiến lược nhằm tăng sự hài làm của khách hàng và góp phần tạo dựng thành công của sản phẩm
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: Từ 22 – 28 tuổi
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại các vị trí Kinh doanh Bất động sản
Có kỹ năng lắng nghe, khả năng giao tiếp khéo léo
Có khả năng xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe, lưu loát, không ngọng
Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Tại Công ty Cổ phần HouseNow Thì Được Hưởng Những Gì
8.000.000 – 14.000.000 VND
Thời gian thử việc 2 tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa 500k/tháng, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển
Review đánh giá năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng
Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HouseNow
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI