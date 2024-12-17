Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần HouseNow
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
Công ty Cổ phần HouseNow

Customer Success

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Công ty Cổ phần HouseNow

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng từ đa dạng các kênh để xây dựng một hệ thống khách hàng tiềm năng.
Tích cực liên hệ và gặp gỡ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.
Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng, lắng nghe phản hồi, hiểu rõ sự hài lòng và chưa hài lòng của khách hàng với sản phẩm
Tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm
Xử lý và giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp
Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Phát triển Khách hàng: Đề xuất và thực hiện các chiến lược nhằm tăng sự hài làm của khách hàng và góp phần tạo dựng thành công của sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về lĩnh vực Bất động sản
Độ tuổi: Từ 22 – 28 tuổi
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại các vị trí Kinh doanh Bất động sản
Có kỹ năng lắng nghe, khả năng giao tiếp khéo léo
Có khả năng xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe, lưu loát, không ngọng
Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty Cổ phần HouseNow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập offer theo năng lực: 8.000.000 – 14.000.000 VND
8.000.000 – 14.000.000 VND
Thời gian thử việc 2 tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Phụ cấp ăn trưa 500k/tháng, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển
Review đánh giá năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng
Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HouseNow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần HouseNow

Công ty Cổ phần HouseNow

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 216 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

