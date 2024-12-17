Tuyển Customer Success Công ty Cổ phần HouseNow làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 216 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tìm kiếm thông tin khách hàng từ đa dạng các kênh để xây dựng một hệ thống khách hàng tiềm năng.

Tích cực liên hệ và gặp gỡ, kết nối với khách hàng tiềm năng để giới thiệu các sản phẩm/ dịch vụ của công ty.

Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng, lắng nghe phản hồi, hiểu rõ sự hài lòng và chưa hài lòng của khách hàng với sản phẩm

Tư vấn và hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm

Xử lý và giải quyết các vấn đề khiếu nại từ phía khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chuyên nghiệp

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Phát triển Khách hàng: Đề xuất và thực hiện các chiến lược nhằm tăng sự hài làm của khách hàng và góp phần tạo dựng thành công của sản phẩm

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về lĩnh vực Bất động sản

Độ tuổi: Từ 22 – 28 tuổi

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm làm việc tại các vị trí Kinh doanh Bất động sản

Có kỹ năng lắng nghe, khả năng giao tiếp khéo léo

Có khả năng xử lý tình huống tốt, giọng nói dễ nghe, lưu loát, không ngọng

Khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Tại Công ty Cổ phần HouseNow Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập offer theo năng lực: 8.000.000 – 14.000.000 VND

8.000.000 – 14.000.000 VND

Thời gian thử việc 2 tháng

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Phụ cấp ăn trưa 500k/tháng, thưởng các ngày Lễ/ Tết,...

Môi trường làm việc trẻ trung, nhiệt huyết, trao đổi cởi mở, nhiều cơ hội phát triển

Review đánh giá năng lực, trao đổi định hướng với Leader hàng tháng

Thưởng theo Performance & doanh thu các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần HouseNow

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin