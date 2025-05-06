Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
- Hà Nội: Tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Thỏa thuận
· Tiếp Khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng Hà Nội.
· Tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
· Xử lý phản ánh, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng cho Khách hàng.
· Hỗ trợ cho Phó nhóm/Trưởng nhóm trong việc theo dõi số lượng ticket phản ánh lên hệ thống.
· Phối hợp với các bộ phận liên quan (IT, Vận hành,...) để giải quyết các vấn đề phức tạp và nâng cao trải nghiệm Khách hàng.
· Đóng góp ý kiến để cải thiện quy trình hỗ trợ Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.
· Những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm.
Thời gian làm việc: Hành chính: 9h - 18h từ thứ 2 đến thứ 6.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kinh nghiệm Chăm sóc Khách hàng ít nhất 01 năm.
· Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói lắp hoặc ngọng.
· Xử lý tình huống nhanh nhạy, khéo léo, và giữ bình tĩnh trong các tình huống áp lực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI