Tuyển Customer Success CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (VÍ MOMO) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

· Tiếp Khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng Hà Nội.

· Tư vấn, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ cho Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

· Xử lý phản ánh, khiếu nại của Khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng cho Khách hàng.

· Hỗ trợ cho Phó nhóm/Trưởng nhóm trong việc theo dõi số lượng ticket phản ánh lên hệ thống.

· Phối hợp với các bộ phận liên quan (IT, Vận hành,...) để giải quyết các vấn đề phức tạp và nâng cao trải nghiệm Khách hàng.

· Đóng góp ý kiến để cải thiện quy trình hỗ trợ Khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

· Những công việc khác theo yêu cầu của Trưởng nhóm.

Thời gian làm việc: Hành chính: 9h - 18h từ thứ 2 đến thứ 6.