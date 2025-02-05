Tuyển Customer Success Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

- Khu vực làm việc:

• Trực điện thoại, nhận cuộc gọi từ khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng và báo lại thông tin cho các bộ phận liên quan.

• Quản lý các trang thiết bị như máy tính, máy scan, điện thoại, các loại chìa khóa văn phòng.

• Đảm bảo khu vực lễ tân gọn gàng, sạch sẽ, chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ khách hàng:

• Chào đón khách đến, hỏi thông tin, nhu cầu của khách hàng.

• Tiếp nhận các thông tin phàn nàn, phản ánh, góp ý của khách, giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo bộ phận liên quan xử lý.

• Lấy thông tin cá nhân, cấp thẻ từ thang máy cho nhân viên CirCO và khách hàng.

• Nhận và gửi thư của nội bộ CirCO, khách hàng.

• Tiếp nhận đăng ký gởi xe cho khách hàng.

• Là đầu mối liên hệ các công việc với khách hàng.

- Lưu trữ thông tin, hồ sơ:

• Cập nhật chi tiết thông tin khách thuê ghế ngồi cá nhân, khách thuê văn phòng lên file lưu trữ.

• Làm Phiếu thu cho khách thuê ghế ngồi cá nhân hay thuê phòng họp (nếu cần).