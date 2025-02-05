Tuyển Customer Success Circo Co-Working Space làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Customer Success Tại Circo Co-Working Space
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Vietnam
Mô Tả Công Việc Customer Success Với Mức Lương Đến 10 Triệu
- Khu vực làm việc:
• Trực điện thoại, nhận cuộc gọi từ khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng và báo lại thông tin cho các bộ phận liên quan.
• Quản lý các trang thiết bị như máy tính, máy scan, điện thoại, các loại chìa khóa văn phòng.
• Đảm bảo khu vực lễ tân gọn gàng, sạch sẽ, chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ khách hàng:
• Chào đón khách đến, hỏi thông tin, nhu cầu của khách hàng.
• Tiếp nhận các thông tin phàn nàn, phản ánh, góp ý của khách, giải quyết trong thẩm quyền hoặc báo cáo bộ phận liên quan xử lý.
• Lấy thông tin cá nhân, cấp thẻ từ thang máy cho nhân viên CirCO và khách hàng.
• Nhận và gửi thư của nội bộ CirCO, khách hàng.
• Tiếp nhận đăng ký gởi xe cho khách hàng.
• Là đầu mối liên hệ các công việc với khách hàng.
- Lưu trữ thông tin, hồ sơ:
• Cập nhật chi tiết thông tin khách thuê ghế ngồi cá nhân, khách thuê văn phòng lên file lưu trữ.
• Làm Phiếu thu cho khách thuê ghế ngồi cá nhân hay thuê phòng họp (nếu cần).
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Circo Co-Working Space Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Circo Co-Working Space
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
