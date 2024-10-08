Tuyển Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Đảm Bảo Chất Lượng thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KCN Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý tài liệu: Tài liệu nội bộ, tài liệu ngoài theo ISO. - Quản lý hồ sơ: Hồ sơ của hệ thống nhà máy và hồ sơ sản phẩm.
- Lập kế hoạch và chương trình thẩm tra, thẩm định HSD, chất lượng , ATTP sản phẩm, quy trình, HACCP... - Theo dõi thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa (CAR) - Theo dõi, lưu trữ hồ sơ truy vết, thu hồi và triệu hồi sản phẩm - Soạn thảo, ban hành và update tài liệu ISO. - Lập kế hoạch diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp, thu hồi ... - Lập kế hoạch và điều hành hoạt động đánh giá nội bộ. - Lập kế hoạch thẩm định, thẩm tra và cải tiến hệ thống an toàn thực phẩm. - Tổng hợp, phân tích xu thế các báo cáo liên quan đến sự KPH, phản hồi khách hàng, theo dõi mục tiêu.... - Tiếp đoàn thanh kiểm tra, giám sát, đánh giá tại nhà máy. - Ban hành tiêu chuẩn sản phẩm, thực hiện Tự CBCL cho sản phẩm. - Thực hiện các báo cáo cho cơ quan ban ngành liên quan đến môi trường: Xả thải, quan trắc môi trường, CNTH.
Làm việc tại: KCN Trường An, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm hoặc các chuyên ngành có liên quan Có kinh nghiệm leader từ 3-4 năm ở các nhà máy chế biến thực phẩm Nhạy bén, nắm bắt công việc tốt Làm việc nhóm hiệu quả Ưu tiên đã học qua các khóa đào tạo HACCP, ISO... Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhà hàng Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, điều phối và phối hợp, giao tiếp tốt với bộ phận liên quan trong công việc Vi tính văn phòng, thành thạo exel Tiếng anh giao tiếp tốt (Ielt 6.0)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có kinh nghiệm leader từ 3-4 năm ở các nhà máy chế biến thực phẩm
Nhạy bén, nắm bắt công việc tốt
Làm việc nhóm hiệu quả
Ưu tiên đã học qua các khóa đào tạo HACCP, ISO...
Có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhà hàng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, điều phối và phối hợp, giao tiếp tốt với bộ phận liên quan trong công việc
Vi tính văn phòng, thành thạo exel
Tiếng anh giao tiếp tốt (Ielt 6.0)

Tại Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-20 triệu/tháng + thưởng hàng tháng.... Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13 + 14, phép năm... Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài;
Lương 15-20 triệu/tháng + thưởng hàng tháng....
Thưởng các ngày Lễ, lương tháng 13 + 14, phép năm...
Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn công ty
Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức
Được đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ;
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, phát triển, ổn định, lâu dài;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate

Công ty TNHH Thực phẩm Golden Gate

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 KCN Trường An, An Khánh, TP. Hà Nội

