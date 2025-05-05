Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Và Môi Trường Vũ Hoàng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

1. Triển khai nghiên cứu sản phẩm:

+ Xây dựng công thức nghiên cứu trên quy mô thí nghiệm.

+ Triển khai thí nghiệm và nghiên cứu các mẫu.

+ Xây dựng quy trình sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm.

+ Nghiên cứu và cải tiến các quy trình công nghệ sản xuất hiện tại ở nhà máy.

+ Thu thập thông tin: sản phẩm trên thị trường, thông tin về công nghệ sản xuất mới, thông tin về nguyên liệu...

+ Thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới theo định hướng của Công ty.

2. Triển khai sản xuất sản phẩm mới:

+ Triển khai sản xuất thử nghiệm (nếu cần), triển khai sản xuất thương mại các sản phẩm của khách hàng gia công. Cập nhật tài liệu sản xuất phù hợp với điều kiện sản xuất thương mại.

+ Theo dõi, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

+ Giải quyết, theo dõi các yếu tố không phù hợp liên quan tới sản phẩm.

+ Xây dựng tài liệu sản xuất (Phiếu kiểm tra, Tiêu chuẩn, Hướng dẫn sản xuất sản phẩm mới,…)

+ Triển khai sản xuất sản phẩm mới của Công ty & khách hàng cần gia công.

3. Xây dựng định mức kỹ thuật, quy trình sản xuất, quy trình kiểm soát chất lượng: