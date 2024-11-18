Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH EGC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH EGC TECH
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thăng Long Tower, 98a Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Thiết kế các sản phẩm in ấn dành cho thị trường Âu - Mỹ (T-shirt, Shoes, Mug, Poster...).
Phối hợp các bộ phận Idea/Seller để đưa ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng (làm mockup chạy ads)
Phối hợp với bộ phận Fulfillment xử lý đơn hàng
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop. Ưu tiên các bạn có nhiều kinh nghiệm xử lý mockup 3D.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng (Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm POD TM)
Có hiểu biết nhất định về màu sắc layout thiết kế và Typography .
Sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản & vẽ cơ bản là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH EGC TECH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8-12 triệu (thoả thuận) + COM theo số sales + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, hỗ trợ gửi xe;
Thưởng + COM: Các ngày lễ, Tết, thưởng KPI;
Môi trường trẻ, nhiệt huyết;
Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, team building cùng công ty hằng năm;
Các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGC TECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
