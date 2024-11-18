Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH EGC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thăng Long Tower, 98a Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Thiết kế các sản phẩm in ấn dành cho thị trường Âu - Mỹ (T-shirt, Shoes, Mug, Poster...).

Phối hợp các bộ phận Idea/Seller để đưa ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng (làm mockup chạy ads)

Phối hợp với bộ phận Fulfillment xử lý đơn hàng

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop. Ưu tiên các bạn có nhiều kinh nghiệm xử lý mockup 3D.

Có kinh nghiệm từ 6 tháng (Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm POD TM)

Có hiểu biết nhất định về màu sắc layout thiết kế và Typography .

Sáng tạo, giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập cũng như tinh thần làm việc theo nhóm

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản & vẽ cơ bản là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH EGC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8-12 triệu (thoả thuận) + COM theo số sales + Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, hỗ trợ gửi xe;

Thưởng + COM: Các ngày lễ, Tết, thưởng KPI;

Môi trường trẻ, nhiệt huyết;

Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, team building cùng công ty hằng năm;

Các ngày lễ tết được nghỉ theo quy định của Nhà nước;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGC TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin