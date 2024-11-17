Tuyển Hành chính Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn
Mức lương
10 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60a, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 10 - 11 Triệu
- Tiếp đón và mời nước tất cả các khách hàng đến làm đẹp với thái độ lịch sự, thân thiện và chuyên nghiệp
- Lấy thông tin khách hàng
- Hướng dẫn tất cả các khách hàng đến làm đẹp lên các tầng để sử dụng dịch vụ, tiễn khách ra về.
Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ tuổi từ 23-32 tuổi
- Chiều cao từ 160cm trở lên.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
- Ngoại hình cân đối, làn da trắng sáng, giọng nói dễ nghe, không nói giọng địa phương.
- Có kinh nghiệp làm Lễ tân thẩm mỹ viện, mỹ phẩm, nhà hàng, khách sạn , công ty du lịch.
- Thông minh, nhanh nhẹn, có khả năng giao tiếp tốt
Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10tr/tháng
- Phụ cấp ăn trưa: 2suất ăn công ty/ca làm việc.
- Xét duyệt tăng lương hằng năm
- Thưởng lương tháng 13++, thưởng Lễ
- BHXH, BHYT, BHTN; phép năm
- Xét duyệt tăng lương & du lịch hằng năm
- Và nhiều chế độ khác theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
