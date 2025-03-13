Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM
Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 57TT5 Khu đô thị VOV, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 12 Triệu
Tìm kiếm, cung cấp checklist (influencer, tiktoker, ... ) tiềm năng theo định hướng của từng chiến dịch công ty triển khai.
Đàm phán quyền lợi tài trợ/trao đổi, duy trì kết nối với list tiềm năng (được duyệt)
Thực hiện đánh giá và báo cáo tiến độ, hiệu quả công việc triển khai.
Các công việc khác do cấp trên phân công.
Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI