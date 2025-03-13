Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH AKUMA BEAUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Tìm kiếm, cung cấp checklist (influencer, tiktoker, ... ) tiềm năng theo định hướng của từng chiến dịch công ty triển khai.

Đàm phán quyền lợi tài trợ/trao đổi, duy trì kết nối với list tiềm năng (được duyệt)

Thực hiện đánh giá và báo cáo tiến độ, hiệu quả công việc triển khai.

Các công việc khác do cấp trên phân công.