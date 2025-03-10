Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 256 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Đến 8 Triệu

- Lên ý tưởng, nội dung kịch bản cho các chiến dịch xây kênh, truyền thông của khách hàng
- Kiểm soát chất lượng đầu ra của video
CHI TIẾT CÔNG VIỆC:
Execution:
Nhận Brief
Tham gia Brainstorm Idea
Lên kế hoạch sản xuất
Quản lý kênh
Sản xuất kịch bản
Làm việc với Editor để cho ra kịch bản chi tiết
Quản lý chất lượng buổi quay
Đảm bảo chất lượng videos đầu ra
Thực hiện các công việc theo phân công của trưởng phòng
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty
Measure:
Báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho leader
Adjust
Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (Ưu tiên ngành học liên quan đến Truyền thông & Báo chí)
- Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm
- Có tư duy mở, tư duy sáng tạo và luôn cầu thị
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + lương hiệu suất: khoảng 8.000.000 vnd
- Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực, đầy đủ các chính sách về BHXH, ngày phép, thưởng,... theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.
- Được sử dụng các công cụ hỗ trợ (tools) công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 256 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

