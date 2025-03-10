Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

- Lên ý tưởng, nội dung kịch bản cho các chiến dịch xây kênh, truyền thông của khách hàng

- Kiểm soát chất lượng đầu ra của video

CHI TIẾT CÔNG VIỆC:

Execution:

Nhận Brief

Tham gia Brainstorm Idea

Lên kế hoạch sản xuất

Quản lý kênh

Sản xuất kịch bản

Làm việc với Editor để cho ra kịch bản chi tiết

Quản lý chất lượng buổi quay

Đảm bảo chất lượng videos đầu ra

Thực hiện các công việc theo phân công của trưởng phòng

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty

Measure:

Báo cáo tiến độ thực hiện công việc cho leader

Adjust

Điều chỉnh và tối ưu hóa kế hoạch

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chính quy (Ưu tiên ngành học liên quan đến Truyền thông & Báo chí)

- Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc nhóm

- Có tư duy mở, tư duy sáng tạo và luôn cầu thị

- Sử dụng thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + lương hiệu suất: khoảng 8.000.000 vnd

- Được hưởng thu nhập xứng đáng với năng lực, đầy đủ các chính sách về BHXH, ngày phép, thưởng,... theo quy định của Nhà nước.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái, tạo điều kiện tối đa để phát triển bản thân.

- Được sử dụng các công cụ hỗ trợ (tools) công ty cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN COOKEN GROUP

