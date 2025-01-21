Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Khi mới vào, sẽ được phân công 1 tệp khách hàng cụ thể. Xác định tệp khách hàng được phân sẽ nằm ở các hội nhóm, group, keyword liên quan nào.

Làm profile phù hợp và nuôi chăm sóc các mối quan hệ networking trên mạng và ở quốc gia được phân công.

Sử dụng AI để tạo các kịch bản phù hợp với cách người dân bản địa dùng để nói chuyện trên mạng.

Lắng nghe trưởng nhóm đào tạo cách thu hút người dùng.

Làm theo KPI, mô tả công việc khi trao đổi.

Hỗ trợ seller đã tuyển dụng

Cơ hội vượt KPI được thưởng.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Làm được full-time

Thích social networking, facebook, threads, X….

Ưu tiên các bạn từng có dự án hoặc đã biết về marketing, networking, sales.

Biết Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Nhật, Hàn, ….)

Sinh năm 2k2, 2k3…

Có laptop cá nhân để làm việc

Ưu tiên:

Đã có kinh nghiệm làm việc với Ecommerce, Seeding, Networking, Marketing

Quen thuộc và thích sử dụng mạng xã hội, thích tiếng anh, tiếp cận đa quốc gia đa văn hóa.

Làm việc có kỉ luật, chăm chỉ, trung thực, thông minh, sáng tạo.

Tiếng Anh tốt là một điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

