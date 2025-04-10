Tuyển Digital Marketing Quickpack Vietnam Co.ltd làm việc tại Long An thu nhập 15 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Quickpack Vietnam Co.ltd
- Long An: Công ty TNHH Quick Pack, Long Định, Cần Đước, Long An, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION
1. Triển khai, theo dõi việc thực hiện chính sách phúc lợi của Công ty dành cho người lao động;
Execute and oversee the enforcement of the Company\'s employee welfare policy.
2. Hằng tháng, tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
Prepare the payroll, bonus, allowances and other benefit for employees in the company montly.
3. Tham gia xây dựng thang bảng lương, chính sách thưởng và những công việc khác liên quan phát triển nhân sự của Công ty.
Establish payroll scales, bonus and relevant linked to the development of human resources within the Company.
4. Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực
Ensure legal compliance throughout human resource management
5. Khai báo, đối chiếu BHXH, phí công đoàn hàng tháng với Cơ quan BH xã hội và Công đoàn.
Declare, reconcile monthly SMUI, TU with Social Department and Trade Union
6. Soạn thảo, theo dõi, soạn thả, cập nhật và lưu hợp đồng lao động
Prepare, monitor, updating and filing Labor contract
7. Cập nhật, điều chỉnh các thông tin liên quan đến công tác nhân sự
Maintain all HR related basic data;
8. Cung cấp và giải thích dữ liệu về bảng lương cho kiểm toán của khách hàng và kiểm toán tài chính
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Quickpack Vietnam Co.ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Quickpack Vietnam Co.ltd
