Tuyển Digital Marketing Quickpack Vietnam Co.ltd làm việc tại Long An thu nhập 15 - 19 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC/ JOB DESCRIPTION

1. Triển khai, theo dõi việc thực hiện chính sách phúc lợi của Công ty dành cho người lao động;

Execute and oversee the enforcement of the Company\'s employee welfare policy.

2. Hằng tháng, tính lương, thưởng và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Prepare the payroll, bonus, allowances and other benefit for employees in the company montly.

3. Tham gia xây dựng thang bảng lương, chính sách thưởng và những công việc khác liên quan phát triển nhân sự của Công ty.

Establish payroll scales, bonus and relevant linked to the development of human resources within the Company.

4. Đảm bảo tuân thủ pháp luật trong suốt quá trình quản lý nguồn nhân lực

Ensure legal compliance throughout human resource management

5. Khai báo, đối chiếu BHXH, phí công đoàn hàng tháng với Cơ quan BH xã hội và Công đoàn.

Declare, reconcile monthly SMUI, TU with Social Department and Trade Union

6. Soạn thảo, theo dõi, soạn thả, cập nhật và lưu hợp đồng lao động

Prepare, monitor, updating and filing Labor contract

7. Cập nhật, điều chỉnh các thông tin liên quan đến công tác nhân sự

Maintain all HR related basic data;

8. Cung cấp và giải thích dữ liệu về bảng lương cho kiểm toán của khách hàng và kiểm toán tài chính