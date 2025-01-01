Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 244 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

- Hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược quảng cáo trực tuyến, kế hoạch quảng cáo.

- Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi

- Tham gia nghiên cứu để đề xuất ý tưởng marketing phù hợp thương hiệu.

- Tham gia các hoạt động sản xuất nội dung reels, video, content.

- Báo cáo công việc Tuần/Tháng/Năm

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng và BGĐ

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 23 tuổi trở lên

Sinh viên đang chờ bằng hoặc tốt nghiệp ĐH các chuyên ngành báo chí, truyền thông ...

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập, thực hiện các dự án liên quan.

Chấp nhận làm ngoài giờ khi có các trường hợp phát sinh hoặc yêu cầu từ BGĐ

Nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc

Các kỹ năng, kiến thức cần có:

Tin học văn phòng

Sắp xếp, phân bổ công việc

Khả năng làm việc độc lập

Thành thạo các công cụ, phần mềm làm việc

Có kiến thức về thời trang, may mặc

Kỹ năng Tiếng Anh tốt

Kiến thức về content, seo, ad ...

Thời gian làm việc:

Sáng: 8h30 – 12h00

Chiều: 13h00 – 17h30

Nghỉ 02 chiều Thứ Bảy trong tháng

Chiều Thứ Bảy về sớm 01 tiếng

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức hỗ trợ từ 3.000.000đ - 4.000.000đ theo năng lực.

- Hỗ trợ ăn trưa 780.000đ

- Cơ hội tham gia các fashion show, sự kiện quốc tế và dự án lớn.

- Định hướng lộ trình lên nhân viên chính thức.

- Được đào tạo bài bản về tư duy sáng tạo và kỹ năng chuyên môn marketing.

- Tham gia các chương trình văn hóa nội bộ, du lịch, thưởng lễ tết, và các ưu đãi đặc biệt.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đề cao sự sáng tạo.

- Cùng hàng loạt những trải nghiệm tuyệt vời khác tại ngôi nhà chung Châu Bách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG CHÂU BÁCH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin