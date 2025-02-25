Tuyển Digital Marketing WEEDS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1000 Triệu

Mức lương 600 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu

• Lên kế hoạch và thực hiện test cho các sản phẩm và giải pháp

• Sử dụng tools và các kỹ thuật test khác nhau để kiểm tra chất lượng chức năng và phi chức năng

• Review, feedback và viết test case dựa trên tài liệu thiết kế, tài liệu phát triển, v.v.

• Thực hiện kiểm thử, quản lý chất lượng, phân tích và báo cáo

Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm test thủ công trên web application, web server hoặc tương đương

• Tốt nghiệp Đại học các ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

• Có kỹ năng giao tiếp tốt và tính chi tiết

• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

• Có kiến thức về QA và phương pháp tiêu chuẩn

• Có thể sử dụng Bug Tracking Tool (Redmine/ Jira)

• Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cơ bản (không bắt buộc)

• Có kiến thức về giải pháp bảo mật (hiểu biết về Application lifecycle, Java, lập trình Java/ DB)

• Có kinh nghiệm sử dụng testing tools (Postman, Selenium, Appium, SoapUI, v.v.)

• Có kinh nghiệm sử dụng truy vấn Database (SQL, Elasticsearch)

• Quan tâm đến các xu hướng và kỹ thuật mới

Tại WEEDS VINA Thì Được Hưởng Những Gì

