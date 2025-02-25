Tuyển Digital Marketing WEEDS VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại WEEDS VINA
Mức lương
600 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu
• Lên kế hoạch và thực hiện test cho các sản phẩm và giải pháp
• Sử dụng tools và các kỹ thuật test khác nhau để kiểm tra chất lượng chức năng và phi chức năng
• Review, feedback và viết test case dựa trên tài liệu thiết kế, tài liệu phát triển, v.v.
• Thực hiện kiểm thử, quản lý chất lượng, phân tích và báo cáo
Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm test thủ công trên web application, web server hoặc tương đương
• Tốt nghiệp Đại học các ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
• Có kỹ năng giao tiếp tốt và tính chi tiết
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề
• Có kiến thức về QA và phương pháp tiêu chuẩn
• Có thể sử dụng Bug Tracking Tool (Redmine/ Jira)
• Có thể sử dụng Tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cơ bản (không bắt buộc)
• Có kiến thức về giải pháp bảo mật (hiểu biết về Application lifecycle, Java, lập trình Java/ DB)
• Có kinh nghiệm sử dụng testing tools (Postman, Selenium, Appium, SoapUI, v.v.)
• Có kinh nghiệm sử dụng truy vấn Database (SQL, Elasticsearch)
• Quan tâm đến các xu hướng và kỹ thuật mới
Tại WEEDS VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại WEEDS VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
