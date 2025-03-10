Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: - Thôn Đồng Tiến, xã Quang Trung,Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Lên ý tưởng và xây dựng nội dung sáng tạo, hấp dẫn cho các kênh truyền thông của công ty (website, fanpage facebook, tiktok, youtube v.v...)

Viết bài PR, bài quảng cáo, bài giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, kịch bản video,...

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng người dùng để đưa ra các nội dung phù hợp.

Phối hợp với các bộ phận khác (SEO, thiết kế, marketing,...) để triển khai các chiến dịch nội dung.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của nội dung, từ đó tối ưu hóa và cải thiện chất lượng công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có kinh nghiệm viết lách và sáng tạo nội dung.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dungnhư Capcut, Canva và một vài công cụ AI Marketing phổ biếngiúpsáng tạo và tối ưu hóa nội dung khác.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, sáng tạo và luôn học hỏi.

KHÔNG YÊU CẦU BẮT BUỘC, NHƯNG NẾU BẠN CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM SAUTHÌSẼ LÀ MỘT LỢI THẾ:

Biết sử dụng các công cụ thiết kế chuyên nghiệpnhư Photoshop, Illustrator, v.v..

Có khả năng sử dụng tiếng Anh, đặc biệt là khả năng đọc, viết.

Yêu thích và có hiểu biết về hương thơm và liệu pháp mùi hương (aromatherapy).

Có kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí công việc tương tự.

Tại CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 7 - 15 triệu/tháng (bao gồm lương cứng và lương theo KPI), thỏa thuậncụ thể theo năng lực ứng viên khi tham gia phỏng vấn.

Thưởng theo số lead và phần trăm doanh thu thu được từ các kênh online.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép khác dành cho người lao động theo quy định của nhà nước.

Đào tạo miễn phí về Liệu pháp mùi hương (Aromatherapy) với Chuyên gia Hương trị liệu lâm sàng có chứng nhận Level 3 của NAHA (Mỹ) và CFA (Canada).

Công ty hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phù hợp để nâng cao năng lực chuyên môntại Hà Nội và các thành phố lớn khácnếunhân sựcó nhu cầu được đào tạo thêm.

Làm việc tại nông thôn, chi phí sinh hoạt thấp, không khí trong lành, nhưng công ty luôn đảm bảo duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, với đội ngũ nhân sự có tư duy cởi mở, năng động, cùng các cơ hội được đào tạo và phát triển công việc như đang hoạt động tại các thành phố lớn.

Với các ứng viên ở xa, công ty có hỗ trợ tìm thuê chỗ ở trong khu vực lân cận.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HERBBANK VIỆT NAM

