Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Triển khai Content Plan cho đa kênh: social, google
Sản xuất nội dung chuẩn SEO cho website, landing page
Quay chụp hình ảnh đơn giản bằng điện thoại, làm tư liệu truyền thông
Nhanh nhạy với xu hướng thị trường
Thực hiện các công việc khác linh động theo sự phân phó của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối tìm hiểu và viết về văn hoá, lịch sử
Có kinh nghiệm viết Content SEO (dùng cho google ads, tối ưu landingpage) trên 6 tháng
Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình
Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 đồng đối với ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tham gia BHXH, BHYT theo Luật Lao động
Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa và nhà ở cho nhân viên ở xa
Được đi du lịch trong và ngoài nước
Khám sức khỏe định kì hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
