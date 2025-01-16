Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV MSPACE làm việc tại Ninh Bình thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Số 2 Lê Hồng Phong, Thành phố Ninh Bình, TP Ninh Bình, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai Content Plan cho đa kênh: social, google

Sản xuất nội dung chuẩn SEO cho website, landing page

Quay chụp hình ảnh đơn giản bằng điện thoại, làm tư liệu truyền thông

Nhanh nhạy với xu hướng thị trường

Thực hiện các công việc khác linh động theo sự phân phó của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối tìm hiểu và viết về văn hoá, lịch sử

Có kinh nghiệm viết Content SEO (dùng cho google ads, tối ưu landingpage) trên 6 tháng

Thời gian linh hoạt, có thể làm việc tại Ninh Bình

Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 15.000.000 đồng đối với ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tham gia BHXH, BHYT theo Luật Lao động

Hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Hỗ trợ phụ cấp ăn trưa và nhà ở cho nhân viên ở xa

Được đi du lịch trong và ngoài nước

Khám sức khỏe định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV MSPACE

