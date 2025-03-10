Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3 làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Số 56 - 57, Đường 23 Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Làm nội dung liên quan đến chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm: lập kế hoạch truyền thông, định hướng nội dung theo Brand Guidline, nội dung, áp phích và video truyền thông

Tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong team, lựa chọn ý tưởng hợp lý nhất để triển khai kế hoạch truyền thông

Kết hợp với bộ phận Design và Edit để triển khai ý tưởng, kế hoạch

Nội dung về các buổi đào tạo sản phẩm, thị trường kinh doanh

Tham gia, lên kế hoạch và triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông

Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc, lãnh đạo chỉ đạo

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 4-6 tháng trở lên

Từng làm về mảng mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng là một lợi thế

chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến

có laptop

Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8M – 18M (Lương cứng 8.000.000 - 12.000.000 + Thưởng doanh thu từ hoạt động kinh doanh)

Chỗ gửi xe free

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật

Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu

Thời gian làm việc: '8h20 - 17h30, nghỉ các ngày chủ nhật

Môi trường Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3

