Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3 làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3
- Thừa Thiên Huế:
- Số 56
- 57, Đường 23 Thành phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Làm nội dung liên quan đến chiến dịch truyền thông, quảng cáo sản phẩm: lập kế hoạch truyền thông, định hướng nội dung theo Brand Guidline, nội dung, áp phích và video truyền thông
Tổng hợp ý tưởng của các thành viên trong team, lựa chọn ý tưởng hợp lý nhất để triển khai kế hoạch truyền thông
Kết hợp với bộ phận Design và Edit để triển khai ý tưởng, kế hoạch
Nội dung về các buổi đào tạo sản phẩm, thị trường kinh doanh
Tham gia, lên kế hoạch và triển khai chi tiết kế hoạch truyền thông
Thực hiện các công việc khác mà Giám đốc, lãnh đạo chỉ đạo
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từng làm về mảng mỹ phẩm hoặc thực phẩm chức năng là một lợi thế
chăm chỉ, ham học hỏi, cầu tiến
có laptop
Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3 Thì Được Hưởng Những Gì
Chỗ gửi xe free
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết, được tổ chức sinh nhật
Được đào tạo bài bản từ cơ bản - chuyên sâu
Thời gian làm việc: '8h20 - 17h30, nghỉ các ngày chủ nhật
Môi trường Hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHẠM THANH HẢI 3
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI