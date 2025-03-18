Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
- Hà Nội:
- số nhà 24 ngõ 168 Giáp Bát, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 25 Triệu
• Lên kế hoạch marketing theo tuần, tháng về marketing online, offline theo định hướng của cấp trên
• Triển khai các kế hoạch về Digital Marketing: facebook, google, tiktok, youtube, ...
• Phối hợp với các phòng ban, dịch vụ để triển khai các chiến dịch đa kênh để PHÁT TRIỂN KINH DOANH : social media, sms marketing, ...
• Quản lý website, landing page
• Đề xuất ý tưởng, tối ưu hiệu quả quảng cáo, đo lường, giám sát và báo cáo kết quả
• Thực hiện các yêu cầu chuyên môn khác do Ban giám đốc giao
Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức về Digital Marketing, ưu tiên người biết chạy quảng cáo google, face, tiktok
• Nhanh nhẹn, ham học hỏi
• Biết chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì
• Tham gia các hoạt động Team building & các chương trình theo chế độ công ty
• Được hưởng đầy đủ quyền lợi của luật lao động (đóng BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, nghỉ lễ...)
• Lương thưởng hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
