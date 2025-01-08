Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 30

- 32, ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai, theo dõi và tối ưu hóa quá trình thực hiện các chiến dịch Digital Marketing (bao gồm Facebook Ads, TikTok Ads).
Quản lý chi phí, kiểm soát và tối ưu kết quả thực hiện các chiến dịch Digital Marketing.
Xây dựng các landingpage.
Phát triển nội dung video cho các kênh tiktok. Có sự hỗ trợ của team content, quay dựng.
Hỗ trợ thực hiện các phiên livestream tiktok.
Theo dõi và báo cáo kết quả của từng chiến dịch
Thực hiện những việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm chạy Facebook Ads, TikTok Ads
Có khả năng dựng landingpage, lên kịch bản video, chỉnh sửa video.
Khả năng nghiên cứu, học tập cách thức livestream tiktok để hướng dẫn, hỗ trợ team livestream tiktok. Sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ bởi chuyên gia tiktok.
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Khả năng thích nghi, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 13.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ, gồm Lương cơ bản + Thưởng KPI + Thưởng doanh thu
- ĐẶC BIỆT: CƠ CHẾ HƯỞNG CỔ PHẦN, LỢI NHUẬN KHI ĐẠT DOANH SỐ.
- Review đánh giá tăng lương thưởng 3 tháng/lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ V.DMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 30-32 Ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

