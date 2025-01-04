Tuyển Digital Marketing HomeX Technology JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

HomeX Technology JSC
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/02/2025
HomeX Technology JSC

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HomeX Technology JSC

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu đô thị Ekopark, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...), Email Marketing, Content Marketing.
Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing mới.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.
Quản lý ngân sách Marketing và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Theo dõi và cập nhật các chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.
Thành thạo các công cụ và kỹ thuật Digital Marketing.
Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng giao tiếp tốt và thuyết trình hiệu quả.
Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator (là một lợi thế).

Tại HomeX Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo năng lực, xứng đáng với năng lực.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ tết, du lịch, team building...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HomeX Technology JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HomeX Technology JSC

HomeX Technology JSC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 27 Park River, Khu đô thị Ekopark, Hà Nội

