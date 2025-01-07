Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Akira làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 193 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Sáng tạo Content với nhiều dạng thức khác nhau: Bài viết, hình ảnh, video phù hợp với Twitter, Telegram, Youtube và các kênh marketing dành riêng cho Blockchain.

Tối ưu Content dựa trên số liệu định tính và định lượng (Quantitative & Qualitative Data).

Đề xuất phương án truyền thông dựa trên xu hướng thị trường & số liệu thực tế để tăng lượt chuyển đổi.

Lên kế hoạch sản xuất Content theo target tuần/ tháng phù hợp với nhu cầu của tập khách hàng Quốc tế tiềm năng.

Đã tốt nghiệp Đại học.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Blockchain.

Có thể Đọc + Viết tiếng Anh cơ bản.

Có niềm yêu thích với Content Marketing, mong muốn học thêm về sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe góp ý.

Mong muốn phát triển kỹ năng Marketing lâu dài trong mảng Blockchain.

CV gửi kèm bài viết, ấn phẩm truyền thông, thông tin về các chiến dịch marketing đã thực hiện trong lĩnh vực Blockchain.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Akira Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương cứng hấp dẫn:

- Khởi điểm: 8.000.000-10.000.000đ

- 1 năm kinh nghiệm: 10.000.000-12.000.000đ

- 2 năm kinh nghiệm: 12.000.000-16.000.000đ

- Trên 2 năm kinh nghiệm: 16.000.000đ

Thưởng vượt KPI hàng tháng, hàng quý.

Thưởng tháng lương 13 & 14 hàng năm.

Được học chuyên sâu về Blockchain và cách triển khai các chiến dịch Marketing trong lĩnh vực Blockchain với những chuyên gia hàng đầu.

Môi trường làm việc lành mạnh, không đấu đá nội bộ, mọi người hỗ trợ nhau.

Leader giỏi và sát sao, khuyến khích sự phát triển của nhân sự.

Cơ hội phát triển để trở thành trưởng nhóm/phụ trách dự án/phụ trách thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

