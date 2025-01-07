Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Akira làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Giáo Dục Akira
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 193 Trung Kính, Yên Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Sáng tạo Content với nhiều dạng thức khác nhau: Bài viết, hình ảnh, video phù hợp với Twitter, Telegram, Youtube và các kênh marketing dành riêng cho Blockchain.
Tối ưu Content dựa trên số liệu định tính và định lượng (Quantitative & Qualitative Data).
Đề xuất phương án truyền thông dựa trên xu hướng thị trường & số liệu thực tế để tăng lượt chuyển đổi.
Lên kế hoạch sản xuất Content theo target tuần/ tháng phù hợp với nhu cầu của tập khách hàng Quốc tế tiềm năng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Blockchain.
Có thể Đọc + Viết tiếng Anh cơ bản.
Có niềm yêu thích với Content Marketing, mong muốn học thêm về sáng tạo nội dung trên các kênh truyền thông.
Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe góp ý.
Mong muốn phát triển kỹ năng Marketing lâu dài trong mảng Blockchain.
CV gửi kèm bài viết, ấn phẩm truyền thông, thông tin về các chiến dịch marketing đã thực hiện trong lĩnh vực Blockchain.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Akira Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương cứng hấp dẫn:
- Khởi điểm: 8.000.000-10.000.000đ
- 1 năm kinh nghiệm: 10.000.000-12.000.000đ
- 2 năm kinh nghiệm: 12.000.000-16.000.000đ
- Trên 2 năm kinh nghiệm: 16.000.000đ
Thưởng vượt KPI hàng tháng, hàng quý.
Thưởng tháng lương 13 & 14 hàng năm.
Được học chuyên sâu về Blockchain và cách triển khai các chiến dịch Marketing trong lĩnh vực Blockchain với những chuyên gia hàng đầu.
Môi trường làm việc lành mạnh, không đấu đá nội bộ, mọi người hỗ trợ nhau.
Leader giỏi và sát sao, khuyến khích sự phát triển của nhân sự.
Cơ hội phát triển để trở thành trưởng nhóm/phụ trách dự án/phụ trách thị trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

Công Ty TNHH Giáo Dục Akira

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 15, ngõ 58/7/6 phố Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

