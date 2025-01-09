Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
- Hà Nội:
- Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
• Quản lý hoạt động cửa hàng trọng điểm trên địa bàn.
• Truyền đạt tiêu chuẩn hoạt động của hãng tới cửa hàng trên địa bàn.
• Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng trên địa bàn.
• Xây dựng mô hình cửa hàng tiêu chuẩn Jomoo, đảm bảo nhận diện hình ảnh và tiêu chuẩn trưng bày.
• Triển khai các hoạt động marketing tại cửa hàng.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, xu hướng kiến trúc, xu hướng ngành.
• Đào tạo nhân viên cửa hàng, nhà phân phối, nhà bán lẻ.
*** Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h00-13h00), từ thứ Hai đến thứ Sáu
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm trade marketing hoặc kinh doanh ngành thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng.
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng phối hợp tổ chức, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
• Có khả năng đi công tác và chịu áp lực cao;
• Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh.
• Trung thực, chăm chỉ, tự giác.
Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
• Thưởng tháng, thưởng năm.
• Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
• Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện.
• Tham gia đào tạo tại trụ sở chính tại Trung Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
