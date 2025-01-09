Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

• Quản lý hoạt động cửa hàng trọng điểm trên địa bàn.
• Truyền đạt tiêu chuẩn hoạt động của hãng tới cửa hàng trên địa bàn.
• Chịu trách nhiệm đạt chỉ tiêu doanh số cửa hàng trên địa bàn.
• Xây dựng mô hình cửa hàng tiêu chuẩn Jomoo, đảm bảo nhận diện hình ảnh và tiêu chuẩn trưng bày.
• Triển khai các hoạt động marketing tại cửa hàng.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, xu hướng kiến trúc, xu hướng ngành.
• Đào tạo nhân viên cửa hàng, nhà phân phối, nhà bán lẻ.
*** Thời gian làm việc: từ 8h30-17h30 (nghỉ trưa 12h00-13h00), từ thứ Hai đến thứ Sáu

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
• Có kinh nghiệm trade marketing hoặc kinh doanh ngành thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng.
• Giao tiếp tốt, có kỹ năng phối hợp tổ chức, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm.
• Có khả năng đi công tác và chịu áp lực cao;
• Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh.
• Trung thực, chăm chỉ, tự giác.

Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, từ 20Tr - 30Tr, thỏa thuận theo năng lực
• Thưởng tháng, thưởng năm.
• Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
• Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện.
• Tham gia đào tạo tại trụ sở chính tại Trung Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-20-50-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job277066
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Vận Chuyển Sài Gòn Tourist
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 295 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Hblab
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần JobsGO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần JobsGO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Inpos làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Inpos
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHÔM TRƯỜNG THÀNH
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM NAFACO
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty cổ phần ống đồng Toàn Phát
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại An Minh
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cô phần Dược Mỹ phẩm Biomedico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cô phần Dược Mỹ phẩm Biomedico
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NHG
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty Cổ phần Hana HP Group
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sao Mặt Trời Việt Nam (Sunstar Vietnam Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DHL Global Forwarding (Vietnam) Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Vacons Architects (Interior Design & Build) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 15 USD Vacons Architects (Interior Design & Build)
600 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MSIG Insurance (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN KARL STORZ SE & CO. KG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ MINH DŨNG
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Emera làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Emera
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Golf Artexport Tam Nông
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm